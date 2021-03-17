人民网记者 夏晓伦

一个微信群，一篓货品，一条老街，是周开伍生活中的“三重奏”。

她生活在重庆江津中山古镇，去年10月成为一名社区电商的团长，也成了中山古镇乡民最熟悉的面孔，从街坊近邻到客栈门市，都到她的微信群下单，古镇的很多老人也因此学会了网购。接单后，周开伍就背起背篓，沿着老街给各家送货。

重庆中山古镇街景。

周开伍的群聊记录，勾勒出古镇的生活轮廓：有乡亲第一次尝到海鲜，不知道花甲要去沙，吃了一嘴沙子；有年轻人买了烤电烤炉，引发全镇的购炉风潮，驱走了山里的阴寒；过春节时，有人买了十多条鱼，养在水池中，祈愿新的一年“年年有余”。

这份生活清单上，承载着人们对新生活的向往。周开伍背着背篓，走过古镇老街，见证了互联网在山中生长，也成为新生活的摆渡人。

为谋生计成为“团长”

点燃乡镇消费潜能

六年前，周开伍的丈夫遭遇车祸，进行截肢手术，40余万的医药费掏空了他们的积蓄，一家子老小的生活重担，也便压在周开伍身上。“日子还是得有盼头，我不能垮，这个家会越来越好。”周开伍说道。

周开伍与丈夫、母亲和年幼的孩子，住在中山古镇的老街。山坡上还有一条新街，居民常去赶集买东西，而老街上则是带有古镇特色的摊位，吸引的则是各地游客。周开伍看中古镇的旅游客源，在家门口摆摊，卖凉面、凉糕和饮料，以此为生计。

去年疫情突如其来，古镇客流一夜骤停，随之停摆的还有周开伍一家的生活。6月，周开伍到距古镇30公里外的幼儿园做散工，补贴家用。等幼儿园放假时，她再回家摆摊、照顾家人。辛苦中也有收获。在幼儿园，她和年轻老师学会了网购，让她看到了互联网的便捷与可能性。

几个月后，她听朋友说买蔬菜水果也可以在网上下单，但需要一名“团长”组建团购群。于是，周开伍加入美团优选成为一名团长。一开始，她丈夫反对她找新差事，“你都那么忙了找那么多事儿干什么？”而周开伍发现，丈夫偷偷跑去和街坊邻居承诺：你们去我老婆那儿下单，我保证给你们免费送货上门。

周开伍准备送货。

“他就是这样，不会说话，但心里就是很疼我，我要想做啥他肯定支持。”说到丈夫对她的宠爱，周开伍腼腆笑了。

此前，外出打工的周开伍，最放心不下的就是丈夫的精神状态。“他在床上躺了两年，不愿意出门。有一天他跟我说，梦见自己买了一辆代步车，那感觉好自由啊像飞机一样。”后来，周开伍到江津县城，花5000多块给他买了一辆代步三轮车。

如今，这辆代步三轮成为运货的大功臣。老街与新街隔着一截20米高的陡峭台阶，周开伍送货困难，她丈夫就会骑车为新街的客户送米送面。慢慢的，丈夫取代周开伍成为家里最忙碌的人，从早忙到晚。春节订单最多时，他一天送了700多件商品，甚至没时间吃饭。

周开伍笑着说，“不要小看农村人的购买力，我们过年的时候，买鱼都是10多条的买，我姐姐甚至在家门前挖了一个大水池来养鱼。”

古镇烟火温情未散

小家重拾希望与信心

周开伍的新工作，改变的不仅是这一家人。以往，老街上的居民和客栈的服务员，需要到山坡上的新街去买菜。而周开伍当上团长后，人们在群里下单，第二天就能收货。

除了方便，周开伍还会提供远超过新街市集的品类选择。“之前集市上哪有海鲜，倒是有海带，水果也就那几种。”住在老街的老人说。

而周开伍的群里，墨鱼仔、库尔勒香梨等农产品一直是畅销品。有的乡亲没怎么吃过海鲜，买来花蛤尝鲜，却不知道要在下锅前去沙，吃了一嘴的沙子。

周开伍也会偶尔跟丈夫一起送货，顺便兜兜风。

老街的妇女主任习惯在美团优选买面食，早餐主食不再只有馒头面条，而是多了奶油馒头、红糖馒头、抄手等新样式。

蒸气氤氲间，古镇的生活彻底发生改变。一位年近八旬的老人也会熟练点开美团优选APP，清点优惠券：“我有47个优惠券了，这个截止到3月10日，这个截止到3月15日，我晓得怎么用。”

随着春节临近，外出打工的年轻人回镇，周开伍的群里更加热闹。有人买了一个电烤炉，对付山里的阴寒很有效。转眼间，电烤炉成了美团优选上的热销品。一家客栈老板娘买了10多个，自己留下一些，余下全部当礼品送人。

同时，很多村民仍保留着每隔三天去新街赶集的习惯。他们仍然留恋本地的腊肉野菜，喜欢市集蒸腾的喧闹氛围，遇到相熟的摊主，依旧会熟络的寒暄问好。互联网改善了生活的质量，而未曾改变烟火中的质朴幸福。作为“十四五”开局之年，今年也是全面推进乡村振兴的第一年。伴随新型电商模式的兴起，乡村不仅成为农产品的输出地，村民也成为电商服务的消费者，在实现城乡消费平权的同时，乡村的人均收入及消费增长速度逐渐超过城镇，城乡间的“数字鸿沟”持续缩小。

而相比于收入的提升，周开伍更乐于看到丈夫精神的变化。自从那次车祸之后，周开伍一直盼着他能重新振作起来，家庭回到正轨。六年后，她终于等到这一天。

刚发生意外时，丈夫终日躺在床上，沉默寡言。如今，他在忙碌之余拾起爱好，捣鼓音箱，又唱起了歌。他爱唱张学友、刘德华和韩宝仪，也追逐最火的流行曲。最近，他喜欢那首春晚舞台上走红的《可可托海的牧羊人》，歌词中有陌生的雪山、戈壁与驼铃。

“只要他能重新振作起来，怎样就好。”这一直是周开伍的最大心愿。听到歌声响起，她知道，丈夫已走出车祸阴霾，重拾对未来的希望。这是命运给她的最大礼物。（文中图片均由受访方提供）

(责编：崔元苑、高雷)