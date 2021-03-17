人民网北京3月17日电 （记者李源）据国务院国资委网站消息，国资委办公厅近日发布《关于做好2021年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》强调，及时查处重大违规问题线索。坚持发现一起、查处一起，严肃追究相关人员责任，杜绝久查不追等“零追责”现象。

《通知》指出，近年来，违规经营投资责任追究工作体系建设扎实推进，初步形成了职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究工作机制，“到2020年年底，建立覆盖各级中央企业的责任追究工作体系”的改革目标总体实现，为强化国有资产监督，有效防止国有资产流失，促进企业高质量发展提供了有力支撑。但中央企业责任追究工作体系还不完善，效能发挥还不充分，以追责防风险、促发展的作用有待强化，“不愿追责、不敢追责、不会追责”和“零报告、零查处、零追责”的现象仍然存在。

《通知》提出总体要求，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻国企改革三年行动部署，落实中央企业负责人会议精神，按照中央企业内部审计监督和责任追究工作视频会议要求，健全完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”的国有资产出资人监督机制，着力推进责任追究工作体系更加成熟定型、措施更加精准有力、效能更加系统提升、协同更加贯通联动、队伍更加担当善为，切实提高做好新阶段责任追究工作的责任感、使命感和荣誉感，持续增强国资监督针对性、有效性和系统性，为实现中央企业高质量发展、做强做优做大国有资本和国有企业提供坚强保障。

《通知》强调了八方面重点任务：

（一）组织开展工作体系建设“回头看”。各中央企业要在上半年组织开展责任追究工作体系建设自查，与国企改革三年行动等改革文件相关任务再对标，从责任主体、专门制度、工作机制等方面进行对照检查。尤其是重大资产损失风险“零报告”、违规问题线索“零查处”的企业，要倒查机制设计和执行环节，有针对性地查缺补漏，切实健全用好责任追究工作体系。对新设立或投资并购的子企业，要同步明确责任追究职责主体，建立工作制度机制，确保责任追究工作体系“无死角”“全覆盖”。

（二）及时查处重大违规问题线索。对党中央、国务院关注和国资委移交的违规问题线索要加大查办力度，认真查处中央企业有关专项整治工作中发现的违规问题线索，聚焦集团管控、工程建设、资金管理、金融衍生品、境外经营投资等重点领域以及企业会计信息管理存在的问题风险，注重在亏损项目、法律诉讼、大额资产减值中发现违规问题线索。坚持发现一起、查处一起，严肃追究相关人员责任，杜绝久查不追等“零追责”现象，切实发挥责任追究震慑遏制作用。各中央企业要选择1-2个违规责任追究典型案例报送国资委。

（三）主动开展共性问题专项核查。各中央企业要在年内至少组织开展一次共性问题专项核查，发挥责任追究“查得深、看得透”的优势，提高制度执行力和刚性约束力，有效防范化解重大经营投资风险。核查内容由企业自主确定，可以针对责任追究中的普遍性和典型性问题开展。核查范围可以是全集团，也可以选择部分重点子企业。核查方式可以单独立项，也可以与其他专项工作合并开展。核查报告要反映相关业务基本情况、存在的主要问题风险、产生问题的原因以及整改追责安排等。

（四）研究制定尽职合规免责事项清单。贯彻国企改革三年行动部署，按照中央企业负责人会议关于确保2021年完成70%以上改革任务的要求，做好本企业经营投资尽职合规免责事项清单制定工作。对于责任追究工作实践较多的企业，力争在2021年年底前研究制定免责事项清单；其他企业要在年内研究提出免责情形，为按时完成改革任务奠定基础。国资委将在2021年年底前研究制定中央企业经营投资尽职合规免责事项清单，请各企业配合做好调查研究和征求意见等工作。

（五）健全完善“3+X”项配套制度。各中央企业年内要建立违规问题线索督办制度，规范集团公司对所属企业违规问题线索办理工作的指导督促，对违规情形重大、社会关注度高的问题线索实行挂牌督办。要建立责任约谈工作制度，规范开展约谈工作的方式和内容，针对企业发生的重大问题、资产损失或风险隐患等，提出整改要求，提示责任风险，实现责任约谈与责任追究联通衔接。要建立责任追究工作档案管理制度，明确违规问题线索查办过程中产生的方案、报告、工作底稿等材料的归档主体、时限、形式等，为复核、检查和再监督提供条件。此外，可结合实际，研究制定损失认定、责任认定、离职退休人员违规责任追究处理等配套制度，细化所属企业责任追究范围和资产损失标准，研究建立所属金融、境外、混合所有制等子企业和参股投资企业责任追究工作制度机制。

（六）探索建立管理提升建议书机制。切实做深追责成果运用“后半篇文章”，以管理提升建议书为载体，发挥追责工作“治已病、防未病”作用。在查办违规问题线索过程中，要针对暴露出的企业管理漏洞，书面提出促进管理提升的工作建议，并将建议落实情况作为评估整改效果和问题线索办结销号的依据，以责任追究工作为“起点”，形成提出管理建议、完善内部控制、预防风险隐患的联动机制，促进企业持续提升管理水平。

（七）开发建设监督追责信息系统。各中央企业要按照国资监管信息化建设要求，结合责任追究工作实际，启动建设企业监督追责信息系统,替代国资委国有资产监督追责工作系统客户端。信息系统建设要面向各级子企业，基础功能包含重大资产损失风险实时报告、年度责任追究工作定期报告和禁入限制人员信息录入等模块。要在年底前完成信息系统建设，条件成熟的与国资委实现信息系统对接，并研究开发核查追责、问题整改等业务功能，不断推进企业内部责任追究全流程信息化管理。

（八）切实加强监督追责队伍建设。中央企业在集团配齐责任追究专职人员基础上，要督促子企业配备与行业特性、资产经营规模、管理要求等相适应的责任追究专职人员。要加大培训力度，年内至少组织一次业务培训或中央企业、地方国有企业间调研交流。要突出实践历练、以干代训，积极支持配合国资委抽调业务骨干参与重点追责事项调查工作，强化整体合力。要研究建立适合监督追责工作特点的差异化考核体系，合理确定民主评议范围、形式及结果使用，客观公正评价监督追责干部绩效，有效调动干部干事创业积极性和主动性。

(责编：李源、高雷)