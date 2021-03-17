人民网北京3月17日电 （赵超）近日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员三部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》（下称“《建设指南》”），提出到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系；到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。

《建设指南》指出，车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。

《建设指南》明确，将针对车联网技术和产业发展现状、未来发展趋势及智能交通行业发展实际，聚焦营运车辆和基础设施领域，建立支撑车联网应用和产业发展的智能交通相关标准体系，分阶段出台一批关键性、基础性智能交通标准。

同时，《建设指南》要求，综合考虑技术成熟程度、市场接受能力、行业资源优势等因素，合理布局智能交通标准体系建设路径，充分发挥标准在技术创新路径选择、创新成果转化、产业整体技术水平提升等方面的规范和引领作用。

此外，《建设指南》对基础标准、道路设施标准、车路交互标准、管理与服务标准、网络安全标准等做出明确说明，并要求发挥好全国智能运输系统标准化技术委员会等标准化组织作用，充分调动科研院所、行业组织及高等院校等单位的积极性，加快推动各项标准的制修订工作。

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