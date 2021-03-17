商务部：2020年我国汽车后市场消费规模超万亿元
人民网北京3月17日电 （赵竹青）汽车后市场是指已售汽车使用过程中产生的交易或服务活动。据商务部网站消息，2020年，随着我国经济形势稳定向好，汽车后市场消费持续复苏，二手车交易量有序回升，汽车改装、报废机动车回收稳定增长，共享出行、充电设施快速发展。初步估算，上述几项合计实现交易额超1万亿元，有力拉动了汽车消费。
二手车交易量持续复苏。据中国汽车流通协会统计，2020年全年，二手车交易量1434.1万辆，同比下降3.9%，降幅比2020年上半年收窄15.7个百分点；交易额8888.4亿元，同比下降5.0%，降幅比2020年上半年收窄16.7个百分点。
报废机动车回收量稳步提升。据商务部统计，2020年全年，报废机动车回收拆解数量239.8万辆，同比增长4.5%。其中汽车206.6万辆，同比增长5.9%；摩托车33.2万辆，同比下降3.3%。
汽车改装市场逆势增长。据全国工商联初步核算，2020年全年，汽车改装市场规模达到652亿元，同比增长7.1%。随着消费者对汽车的个性化需求日益增多，对车辆外观、内饰改装的需求不断增加并趋向定制化。
共享出行市场规模可观。据交通运输部统计，截至2020年底，全国共有214家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证289.1万本、车辆运输证112万本。2020年四季度，全国网约车监管信息交互平台共收到订单21亿单。
充电基础设施加速普及。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截至2020年底，全国充电基础设施数量168.1万台，比2019年底增长37.9%。其中公共充电桩保有量80.7万台，增长56.4%；私人充电桩87.4万台，增长24.3%；换电站555座，增长81.4%，主要集中在北京、广东、浙江等地。
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