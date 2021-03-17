3月15日，中国工商银行召开党委（扩大）会议，传达学习全国两会精神，研究部署贯彻落实举措。

会议认为，今年全国两会是在我们党即将迎来百年华诞，实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程之际召开的一次重要会议。

会议强调，全行要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局、推动高质量发展，扎实推进全行党的建设和经营发展各项工作取得新成效，为“十四五”开好局起好步作出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

会议要求，一是认真学习领会讲话精神，做到学深悟透、融会贯通、以知促行，坚定不移把党中央决策部署落到实处。二是对标“十四五”规划和2035年远景目标纲要谋划好全行工作，落实创新驱动发展战略，提升金融服务科技创新水平，牢牢把握扩大内需这个战略基点，加大民生领域金融支持力度，做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，推动绿色低碳发展，对标对表规划纲要各项部署，深入落实党委重点战略，实施好全行新一轮三年发展规划。三是认真落实政府工作报告各项目标任务，坚守服务实体经济本源，进一步推动融资便利化，持续做好疫情防控，落实好金融安全战略，牢牢守住风险底线。四是坚决拥护涉港选举制度的决定，坚定不移贯彻“一国两制”方针，全力支持配合特区政府依法施政，助力巩固和提升香港国际金融中心地位，维护特区繁荣稳定。

(责编：崔元苑、吕骞)