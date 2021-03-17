陈蕊

原标题：AI业务频频传来捷报 百度孖展金额超购近34倍达473亿港元

百度回港上市招股火热进行的同时,百度AI业务频频传来捷报。

3月16日有媒体报道称,沧州智能网联汽车道路测试和示范运营管理联席工作小组近日向百度Apollo颁发了首批无驾驶人测试通知书,这标志着中国首个横跨主城区的城市开放路网从测试向商用迈进。

值得注意的是,此次百度Apollo还获得了沧州颁发的自动驾驶示范运营通知书,以进行自动驾驶商业化运营模式的探索。该通知书的可收费示范运营模式为国内首创,破局自动驾驶商业化。未来,百度Apollo可通过折扣优惠、发放体验券、乘坐体验者自愿付费等多种形式探索收费机制,这也意味着百度自动驾驶的商业化进程再次提速。

而就在前一日(3月15日),百度AI芯片部门昆仑刚刚完成了新一轮融资,由中信产业基金牵头,估值约为20亿美元,百度在最新回应中也确认了该消息。同时,预计百度昆仑2将于今年上半年完成量产。

百度AI业务的亮眼表现在前,百度此次招股能获得市场的一致青睐。在招股方面,公开信息显示,截止3月16日19时,百度孖展暂录440亿港元,超额认购近34倍,其中富途孖展137亿,辉立71亿,耀才65亿。

事实上,百度招股能够取得如此成绩,背后恰恰是由于百度AI业务的强劲发展以及未来的上升空间为投资者树立了信心。

除了上述业务进展外,百度十年布局AI积累下的底蕴可谓深厚,从专利申请来看,截至2020年10月30日,百度拥有中国最多的AI专利数量以及AI专利申请数量。具体到业务层面来看,智能云方面,在智能化浪潮下,百度智能云凭借着“云智一体”的差异化优势,已经进入了快速增长轨道,IDC的报告显示,百度智能云已连续三次在AI Cloud市场排名第一。

自动驾驶Apollo取得的成果也十分喜人,数据显示,截止截至2020年12月31日,Apollo累计测试里程达430万英里,且在中国累计获得测试牌照已达199张,同时还与10家领先汽车制造商签署战略协议。

小度助手“破圈”战略成效显著。百度官方数据显示,去年12月,小度助手月语音交互总次数达62亿次,小度助手第一方硬件设备月语音交互次数达37亿次,比去年同期增长66%。

除此之外,百度造车进展同样飞快。此前,百度宣布与吉利共同成立的智能汽车公司集度汽车也已经完成注册,在百度先进自动驾驶技术的加持下,集度汽车未来有巨大的增长潜力。尤其是在中国新能源汽车的强劲需求下,一旦集度汽车成功落地,势必将成为百度新的营收增长点。

如今,百度仍在火热的招股之中,预计23号正式登陆港交所。而对于百度来说,一旦上市成功,凭借着领先的AI实力,其将坐稳“国内AI第一股”宝座,与此同时,市场或许也将重估百度。

(责编：赵超、吕骞)