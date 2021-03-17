陈蕊

原标题：百度香港招股超额认购近34倍 坐稳“国内AI第一股”交椅

最新数据显示,截至3月16日19时,百度孖展暂时募集金额473亿港元,超额认购近34倍。而自3月12日正式公开招股以来,百度便获得市场热捧,个人投资者以及机构投资者纷纷跑步入场。不仅如此,各大券商也纷纷为百度招股预留足够孖展额度。

百度招股书披露,百度此次上市计划全球发售9500万股A类普通股股份。其中,香港和国际发售股份占比分别是5%(475万股)和95%(9025万股)。此外,香港公开发售价格每股最高不超过295港元。

超额认购30.5倍也意味着百度已经触发9%回拨机制。根据百度设定并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制:孖展在15-50倍,香港公开发售部分将回拨至9%,这表明,一旦行使回拨机制,百度此次港股发售的份额将由5%提升至9%。发售的股份也将由475万股增加至855万股,投资者打新的中签率也会相应的提高。

业内人士指出,此次百度回港上市获市场热捧,最根本的原因在于其AI业务的进展给投资人树立了信心。

首先,百度AI芯片方面迎来了最新进展。百度AI芯片部门昆仑完成了新一轮融资,由中信产业基金牵头,估值约为20亿美元,百度在最新回应中也确认了该消息。公开资料显示,百度昆仑芯片已经进入第二代,预计昆仑2将于2021年上半年量产。

百度AI核心三大业务同样发展喜人。在智能云方面,凭借着“云智一体”的差异化优势,百度智能云已经进入了快速增长轨道。IDC公布的报告也显示,百度智能云已连续三次在AI Cloud市场排名第一,在图像视频、NLP(自然语言处理)、人体识别等多个细分领域排名第一。自动驾驶Apollo也渐入佳境。数据显示,截至2020年12月,Apollo累计测试里程达430万英里,持有199块中国自动驾驶牌照。同时,百度已与10家领先汽车制造商签署战略协议,通过Apollo自动驾驶服务(包括百度高精地图及自主泊车服务)为其乘用车赋能。

小度方面,小度助手“破圈”战略成效显著。百度官方公布的数据显示,去年12月,小度助手月语音交互总次数达62亿次,小度助手第一方硬件设备月语音交互次数达37亿次,比去年同期增长66%。

AI业务的全面开花也使国际投行开始正视百度AI的价值。截至2月23日,有21家券商为百度智能驾驶业务单独估值,有20家券商为云单独估值。中泰国际认为,云计算及智能驾驶等创新业务成为百度未来增长引擎。

值得一提的是,百度此次二次上市所募集的资金中的大部分将投入科技研发,推动AI业务商业化。可以说,在新资金的注入下,无论是智能云、智能驾驶,还是AI芯片等AI业务都将迎来全新的发展,商业化进程也将进一步提速。

而这也进一步强化了投行对于百度的信心。富途梳理的投行对于百度的评级显示,在其统计的25家投行中,有21家给予“买入”“增持”“跑赢大盘”等评级,目标价大多介于300美元-400美元/股之间,中位数为374美元/股,较百度港股最高上市价高22.9%。

据悉,待港交所批准后,百度将于3月23日正式在港交所主板开始交易,股票代码“9888”,而百度一旦成功在港上市,也就意味着其发展将进入全新的阶段。

(责编：赵超、吕骞)