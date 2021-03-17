发改委：17日24时起国内汽、柴油每吨分别提价235元和230元
2021年03月17日16:39 | 来源：人民网
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人民网北京3月17日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年3月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高235元和230元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
发改委强调，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
(责编：申佳平、高雷)
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