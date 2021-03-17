人民网北京3月17日电 （记者余璐）17日，记者从国家林业和草原局召开的电视电话会议上了解到，全国打击毁林专项行动启动。该行动将对2013年以来毁林问题进行全面清理排查和专项整治，严厉打击毁林违法犯罪行为，进一步维护森林资源管理秩序，提高森林资源保护管理水平。

据悉，专项行动于3月至12月集中开展，分准备部署、自查自纠、重点整治和总结评估四个阶段进行，全面清查非法侵占林地、毁林开垦、滥砍盗伐林木、违规拆分审核（批）、临时用地逾期使用、违规调整和破坏国家级公益林等问题；重点排查生态区位重要、涉案林地林木数量大、持续时间长、影响恶劣的案件；全面梳理地方政府及有关部门出台的涉林政策，坚决纠正违法违规情形。

国家林业和草原局相关负责人在会上指出，各地要将专项行动和森林督查有机结合起来，充分利用森林督查已经建立起来的管理和技术体系制定切实可行的实施方案，抓责任落实。要运用卫星遥感、群众举报、媒体监督等举措，全面开展自查自纠。要突出大案要案，把自然保护区等生态区位重要、敏感、脆弱地区作为重点排查区域，把涉案数量大、顶风作案、性质严重、情节恶劣的大案要案作为重点整治对象进行查处。要对近3年的森林督查进行深入的“回头看”，切实解决自查弄虚作假和整改不及时、不到位问题。要联合自然资源、公检法等部门力量，组织联合查处，综合运用通报、约谈、曝光等措施，按照“案件查处、林地回收、追责问责”三个到位原则，全力推动问题整改，确保专项行动取得实效。

“各地要通过专项行动，清存量、遏增量、破难题、建机制，不断提升林业治理现代化水平。通过依法严肃处理涉林违法违规问题，以查示警，强化管理。建立严格的问题排查机制，确保排查结果真实准确。涉嫌犯罪的必须移送司法机关追究刑事责任，不得以罚代刑。积极稳妥处理历史遗留问题，避免简单化、‘一刀切’。主动向各级林长汇报，争取工作支持，将专项行动作为2021年各级林长工作的重要内容。同时，持续开展森林督查，努力提高预警、发现和查处能力。国家林草局将按照《关于全面推行林长制的意见》，将破坏森林资源案件查处整改成效作为林长制督导考核的重要内容。” 该负责人说。

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