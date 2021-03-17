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瑞哺恩亲乳研究获突破 新一代“更接近母乳”奶粉将上市

2021年03月17日20:25 | 来源：人民网
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母乳是宝宝最理想的食物，也是婴幼儿配方奶粉研发的黄金标准。近日，记者从首期瑞哺恩科创尖峰对话——蓝沙发N-TALK上获悉，经过江南大学母乳研究院团队对母乳脂肪的研究，已成功开发出新型全价母乳结构脂UPU。据悉，瑞哺恩将于2021年6月率先向市场推出瑞哺恩亲乳UPU奶粉，实现与母乳脂肪体系的相似度的提升。

经过专业研究和探索，在收集了中国14个省份24座城市的3000多份母乳样本、分析了近139.6万个母乳脂肪成分数据后，由江南大学至善特聘教授、博士生导师、瑞哺恩母乳脂质科学家王兴国教授带领的蒙牛和江南大学母乳研究院团队提出使用相似系数来评价婴幼儿配方奶粉与母乳脂肪的相似程度，创立我国母乳脂肪多指标相似性评价模型。

王兴国指出：“基于该评价模型，我们发现，中国妈妈与欧洲妈妈母乳中的脂肪结构组成有一定差异，欧洲母乳中OPO含量更多，而中国母乳脂肪中主要的组分并非OPO而是OPL，我们称为第三代OPO。因此，中国婴幼儿配方奶粉对母乳的模拟，需要结合中国母乳的特殊性和差异性，不能照搬国外”。

“通过大量的母乳脂肪数据研究进一步发现，母乳脂肪不仅是几个物质的简单组成，更主要是一类甘油三酯，含量占比在98%以上。构成母乳脂甘油三酯的主要脂肪酸中，包括对婴儿作用完全不同的UPU、UPS和SPS等，其中UPU这类母乳脂肪中富含的甘油三酯，对婴儿的营养及健康发展具有非常有利的作用，包括OPO、OPL、LPL等。”

“亲乳UPU更接近中国妈妈的母乳脂肪体系，更加贴合中国宝宝的营养需求”，王兴国表示，“随着未来这一科技成果的转化和在瑞哺恩奶粉上的应用，将实现婴配粉与中国母乳脂肪体系的相似度的提升。”

(责编：崔元苑、吕骞)

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