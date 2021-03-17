人民网北京3月17日电 （王仁宏）据民政部官网消息，民政部日前会同网信、电信主管部门，依法关停2021年第一批10家非法社会组织网站，清除了有关关联网页信息。

此次的关停操作为2021年第一批，涉及中国安全防范技术工程行业协会、中国文艺名人协会、建党伟业文艺奖组委会等10家已被取缔的非法社会组织。

据悉，为进一步夯实线下打击整治非法社会组织工作成果，铲除非法社会组织网络活动根基，形成线下线上治理闭环，营造清朗网络空间，民政部会同相关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》有关规定，前期已分三批，对55家非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号予以关停。

据介绍，民政部对非法社会组织“零容忍”，下一步将继续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线下线上同步查处，坚决清理非法社会组织生存空间。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，还将提请相关部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。

此外，民政部提醒有关机构和社会公众，在与其他组织开展合作或者参与其活动时，可通过中国社会组织政务服务平台（www.chinanpo.gov.cn）或“中国社会组织动态政务”微信等渠道在线查询，对社会组织身份进行核验，避免上当受骗。

附：2021年第一批被关停网站的10家非法社会组织名单

1．中国安全防范技术工程行业协会

2．中国文艺名人协会

3．亚洲文化艺术奖组委会

4．中国国际和平文化发展协会

5．世界和平文化传播奖评委会

6．中国文艺飞龙奖评委会

7．建党伟业文艺奖组委会

8．中国传统艺术协会

9．中国传统艺术交流协会

10．中国艺术家协会河北省秘书处

(责编：王仁宏、高雷)