人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

10家非法社会组织网站被关停

2021年03月17日21:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月17日电 （王仁宏）据民政部官网消息，民政部日前会同网信、电信主管部门，依法关停2021年第一批10家非法社会组织网站，清除了有关关联网页信息。

此次的关停操作为2021年第一批，涉及中国安全防范技术工程行业协会、中国文艺名人协会、建党伟业文艺奖组委会等10家已被取缔的非法社会组织。

据悉，为进一步夯实线下打击整治非法社会组织工作成果，铲除非法社会组织网络活动根基，形成线下线上治理闭环，营造清朗网络空间，民政部会同相关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》有关规定，前期已分三批，对55家非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号予以关停。

据介绍，民政部对非法社会组织“零容忍”，下一步将继续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线下线上同步查处，坚决清理非法社会组织生存空间。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，还将提请相关部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。

此外，民政部提醒有关机构和社会公众，在与其他组织开展合作或者参与其活动时，可通过中国社会组织政务服务平台（www.chinanpo.gov.cn）或“中国社会组织动态政务”微信等渠道在线查询，对社会组织身份进行核验，避免上当受骗。

附：2021年第一批被关停网站的10家非法社会组织名单

1．中国安全防范技术工程行业协会

2．中国文艺名人协会

3．亚洲文化艺术奖组委会

4．中国国际和平文化发展协会

5．世界和平文化传播奖评委会

6．中国文艺飞龙奖评委会

7．建党伟业文艺奖组委会

8．中国传统艺术协会

9．中国传统艺术交流协会

10．中国艺术家协会河北省秘书处

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
10家非法社会组织网站被关停
　　人民网北京3月17日电 （王仁宏）据民政部官网消息，民政部日前会同网信、电信主管部门，依法关停2021年第一批10家非法社会组织网站，清除了有关关联网页信息。 此次的关停操作为2021年第一批，涉及中国安全防范技术工程行业协会、中国文艺名人协会、建党伟业文艺奖组委会等10家已被取缔的非法社会组织。…
银保监会等五部委：小额贷款公司不得向大学生发放互联网消费贷款
　　人民网北京3月17日电 （记者罗知之）银保监会官网3月17日消息，银保监会办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、人民银行办公厅近日联合印发了《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》（以下简称《通知》）。银保监会等五部委有关部门负责人就《通知》相关问题回答记者提问时表示，《通知》明确小额贷款公司不得向大学生发放互联网消费贷款，进一步加强消费金融公司、商业银行等持牌金融机构大学生互联网消费贷款业务风险管理要求，明确未经监管部门批准设立的机构一律不得为大学生提供信贷服务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部