本报北京3月17日电 （记者江琳）日前，国务院国资委党委召开2021年第一轮巡视工作动员部署会。本轮巡视将对中国煤炭科工集团有限公司、中国民航信息集团有限公司、中国航空油料集团有限公司、中国航空器材集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国南光集团有限公司等6家企业党委开展常规巡视。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，精准把握政治巡视定位，突出“两个维护”根本任务，督促被巡视企业党委提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，推动企业“十四五”开好局、起好步，以强有力政治监督确保党中央重大决策部署贯彻落实到位；要深入研究中央企业特点规律，突出巡视监督重点，切实增强监督实效性和针对性，引领保障中央企业高质量发展；要坚持高标准严要求，进一步强化问题导向，把严的主基调长期坚持下去，高质量完成第一轮巡视工作任务。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 06 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)