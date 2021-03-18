本报记者 田 泓 沈文敏

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。发展循环经济是推进生态文明建设、实现可持续发展的重要途径。循环经济通过在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动，促进传统产业优化升级，构建绿色产业链和绿色技术创新体系，为推动高质量发展注入动力。

近年来，各地坚定不移贯彻新发展理念，推动循环经济快速发展，新招、实招不断：“地沟油”经处理变为生物柴油，成为公交车动力来源；建筑垃圾变身再生滤料，可以净化河流水质；报废汽车“五大总成”再制造，回收拆解更环保……今天起，“倾听”栏目推出“关注循环经济”系列报道，让我们跟随记者，看一看各地发展循环经济的新实践、新做法。

——编 者

核心阅读

餐饮行业的废弃油脂，即俗称的“地沟油”，如何处理？在上海，餐厨废弃油脂回收后，经过技术手段处理，成为生物柴油，为公交车提供新的动力来源。生物柴油是否实用？“地沟油”闭环管理如何实现？餐厨废弃油脂变身柴油的“经济账”是否划算？

烧“地沟油”的公交车，你见过吗？

2019年5月7日，上海久事公交集团与中国石化上海石油分公司共同举行生物柴油推广应用启动仪式，向公交车油箱加注“第一枪”B5柴油。截至2020年12月底，久事公交集团下属4家营运单位公交车加油车次达到82万辆次，加油量5085万升。

一年多来，久事公交集团下属各停车场站都已使用B5柴油，供应总量近2万吨。B5柴油，是指将5%的生物柴油与95%的0号柴油混合而成的调和燃料。生物柴油来源是餐厨废弃油脂，也就是俗称的“地沟油”。

上海餐厨废弃油脂回收处置已基本实现应收尽收、应用尽用的闭环管理。而打通生物柴油规模化利用的“最后一公里”，上海用了10余年时间。

生物柴油显著改善尾气排放

早在10多年前，上海就攻克了“地沟油”变生物柴油的技术难关。这项技术曾获得上海市科技进步一等奖，但要让“地沟油”从实验室进入市场，并被公众接受，却并不容易。

生物柴油会不会损害汽车发动机？燃烧动力够不够？尾气排放达不达标？要消除这些顾虑，必须拿出过硬的证据。

2013年9月29日，久事公交集团下属的巴士一公司首次在一辆营运车试点使用生物柴油。为确保试用车辆的正常运营，在上海市科委支持下，久事公交集团主动开展相关课题研究。在巴士一公司国江路加注现场设置了专用搅拌设备、储油罐、管道及加油设备和通道，每天安排专人负责检测生物柴油质量，采集分析加油数据和跟踪维护使用车辆。

同济大学车载公交实际工况检测结果显示：使用生物柴油后，车辆尾气排放改善明显，试验车辆的发动机活塞顶部、气门、喷油器等关键零部件表面都没有积碳，也未出现与油路相关的故障。

截至2020年底，在国家和上海市各级质检部门的质量抽检中，B5车用柴油合格率始终保持100%。实践证明，加注B5车用柴油可降低重金属及细颗粒物等污染气体排放量10%以上，氮氧化物净化效率达80%。

定点回收破除原料匮乏瓶颈

生物柴油的产业链上游曾面临着“地沟油”原料短缺的困境。

据上海市食品药品管理监督部门的数据显示，上海近年来产生的餐厨废弃油脂稳定在每年3万多吨。一批非法收运和处置餐厨废弃油脂的组织曾垄断“地沟油”资源，或对下游处置企业漫天要价，或将餐厨废弃油脂销入非正规渠道。不仅让正规餐厨废弃油脂处置企业原料短缺，也增加了“地沟油”回流餐桌的风险。

早在2013年，上海就出台实施了《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》，逐步规范餐厨废弃油脂的专业收运、中转及初加工队伍，积极推行餐厨废弃油脂收运特许经营制度，鼓励收、运、处一体化经营。

2018年，上海再度出台《支持餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用暂行管理办法》，规定上海餐厨废弃油脂从收运、处置以及在加油站推广应用等各个环节，按照“闭环管理、市场化运作、支持应用”的原则，形成餐厨废弃油脂资源化全产业链闭环管理、价格联动、托底保障、产品顺畅应用的体系，促进资源化利用，保障食品安全。

《支持餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用暂行管理办法》还规定，上海产生餐厨废弃油脂的企业，应当设置专门的餐厨废弃油脂收集容器，将收集的餐厨废弃油脂交收运企业。收运企业将其加工成含油率不低于95%的原料油后，交处置企业。

上海现有18家回收企业，每天对全市餐饮企业的餐厨废弃油脂进行定点回收。记者在一家火锅店看到，收运人员过秤确认“地沟油”重量，然后刷卡向后台上传数据。这些从饭店收集的油，经过粗加工后被运送至一家专门处置企业，进行预处理、酯化反应和蒸馏精制，然后被提炼成生物柴油。

价格托底拓宽市场应用前景

受制于较高的收运和处置成本，上海生物柴油生产企业长期处于成本倒挂的窘境。上海参照发达国家经验，制定应急托底保障机制，对相关处置企业进行补贴，确保其能维持正常运转。

当0号柴油批发价低于6000元/吨时，由市级财政资金应急补贴低于6000元/吨的部分给处置企业。实施应急补贴期间，处置企业应当按照不低于3600元/吨的价格收购原料油。

推广应用上，市财政安排资金对上海确定的B5柴油加油站、水上加油站和内部加油站，按实际销售的B5柴油，以相较于0号柴油销售价格优惠部分的八折补贴给销售企业，补贴最高不超过0.24元/升。

记者从上海石油了解到，自上市以来，B5柴油零售价格始终维持每升比0号柴油便宜0.3元。以环卫车辆为例，一支有30辆车的车队一年能节省10多万元。

上海公交单位积极响应政府号召，在浦东地区的公交车辆已全部使用B5生物柴油，2020年仅在大团加油站就定点加注了57万升。

为满足市场增量，2018年5月，上海石油启动生物柴油调和设施建设项目，在闵行油库新建B5柴油调和基地。通过改造原有发货系统及泵、阀等设备，实现在线调和，形成了完整的生物柴油调和系统，达到年发货40万—60万吨B5生物柴油的规模。

截至2020年12月底，上海石油已在旗下243个加油站布点销售B5柴油，约1402万辆车次加注了B5柴油。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 10 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)