本报广州3月17日电 （记者李刚）记者17日下午从广交会组委会获悉：第129届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于4月15—24日在网上举办，展期10天。

第129届广交会展览题材与上届保持基本一致，出口展按十六大类商品设50个展区，进口展设六大题材，所有展区自开幕之日起同时上线。继续设立展商展品展示、供采对接、跨境电商等板块，提供信息展示、即时沟通、预约洽谈、贸易配对、直播营销等服务。为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将专设“乡村振兴”专区，帮助脱贫地区企业开拓国际市场。在总结前两届线上办展经验基础上，本届广交会将进一步优化平台功能，提高使用便利性和服务水平，提升用户体验，便利展客商成交。为进一步助企纾困，降低企业生产经营成本，第129届广交会将继续免收企业参展费用，也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 10 版）

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