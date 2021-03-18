本报北京3月17日电 （记者王观）国家税务总局近日发布的数据显示，随着一系列减税降费政策落实落地，2016年—2019年，我国宏观税负（即一般公共预算收入中税收收入占GDP比重）分别为17.47%、17.35%、17.01%和16.02%，2020年进一步降至15.2%，比“十二五”末2015年的18.13%降低近3个百分点，宏观税负逐年下降。

中国法学会民法学研究会理事鲁晓明认为，近年来，国家推出了一系列减税降费政策，切实减轻了企业负担，有效激发了市场主体活力。尤其是疫情防控期间，税务部门及时推出了很多便民利企的暖心举措，营造了更好的营商环境。

近年来，我国不断完善支持科技创新的税收政策，税收鼓励创新力度不断加大。数据显示，“十三五”时期，我国鼓励科技创新税收政策减免金额年均增长28.5%，5年累计减税2.54万亿元。税收优惠更多惠及制造业和高技术服务业，制造业、信息传输和信息技术服务业、科学研究和技术服务业三大行业享受减税额合计占比近九成。

“更好地提高企业自主创新能力，离不开税收政策的支持和鼓励。”厦门大学经济学院金融系教授潘越说，近年来，税务部门出台了一系列支持企业创新的税收优惠政策，比如研发费用加计扣除等税收优惠政策给企业研发成本做了“减法”，高新技术企业税收优惠政策帮助企业加快产品升级创新，企业能更好地一心一意搞研发、提高自主创新能力。

完善绿色税收体系方面，“十三五”以来，我国加快推进资源税和环境保护税改革，促进资源合理开发利用和企业清洁节能生产，并出台支持减排税收减免、设备投资税收抵免等一系列优惠政策。国家税务总局税收科学研究所所长谭珩说，要注重通过税收手段促进形成绿色发展方式和生活方式，税务部门将充分发挥税收职能作用，持续落实好各项绿色税收政策，巩固绿色税制改革成果。

助力打赢脱贫攻坚战方面，“十三五”时期，税务部门聚焦易地扶贫搬迁、贫困人口就业、扶贫捐赠等脱贫攻坚重点领域和关键环节，不断加大税收政策支持力度，充分释放减税降费红利，支持脱贫攻坚税收优惠政策减免金额从2015年的263亿元增加到2019年的742亿元，2020年达到1022亿元，年均增长30.6%。

促进制造业发展方面，2016年—2020年，全国制造业企业销售收入年均增长11.2%。高技术制造业是“十三五”时期制造业发展的突出亮点，销售收入累计增长超过1倍，年均增长15.1%。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 11 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)