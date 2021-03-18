邓聚成（左）近日在江西宁都县梅江镇刘坑村与农户一起查看稻田土壤情况。

廖海峰摄（人民视觉）

日前，在山东邹平市粮食提质增效关键技术攻关项目明集镇解家村基地，农户用植保机器人给麦田喷药。

董乃德摄（人民视觉）

安徽明光市古沛镇农业科技专业合作社工作人员近日在为农户提供小麦化学除草服务。

王绪波摄（人民视觉）

眼下，春耕春管正在各地有序开展。育秧移栽、田间管理、托管服务、技术指导……记者走访云南、江西、安徽、海南等地，从田间地头看春耕，记录各地农业生产的火热实践。额头的汗水、忙碌的身影……我们从点滴细节中看到了广大农民对丰收的期待。

——编 者

云南双江种植基地负责人唐德勇——

“要想产量高，先得育好苗”

本报记者 叶传增

在云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇护东村美人椒种植基地，刨坑、浇水、倒农家肥，待水和肥料被土壤吸收后，负责人唐德勇小心翼翼地将一株辣椒秧苗埋进坑里，套上一层透明的塑料薄膜。

“拔辣椒苗的时候手要先消毒”“不能捏得太多、太重，那样会破坏秧苗保护层，影响辣椒生长”“种植间距根据品种不同各有差别，最少要30厘米”……示范完毕，唐德勇不忘向在基地务工的村民细细叮嘱种植中的注意事项。

春暖大地，万物生长。护东村此前引进一家农业公司，流转了150亩土地，成立了美人椒种植基地进行试种。基地里，连片的辣椒已陆续种下，每一垄辣椒地都摆放着一根小水管，晶莹的水珠从水管的小孔冒出，均匀地喷洒在刚移栽的秧苗周围。

“这是滴灌水管，等栽好美人椒后，打开总闸阀门就能自动灌溉。用上滴灌，辣椒成活率高，还省力、省工、省水。”基地技术员张国正说。

新品种产量高、市场俏，但种植过程颇为复杂。“要想产量高，先得育好苗”，在唐德勇看来，育苗是种植中最关键的一环，秧苗的好坏影响后续移栽的成活率和产量。去年12月初，基地里就专门拿出5亩地用来搭建育苗床，由他自己管护。

育苗到两个月，就可以移栽了。移栽是现拔现栽，必须让秧苗保持充足的水分，因此对用工需求很大。唐德勇介绍，1—4月是移栽的用工高峰期，基地平均每天需要30多人前来务工。

“春节前，我们已经移栽种下了50亩的美人椒，最近刚刚完成剩下100亩的种植。”唐德勇告诉记者，最早种下去的一批秧苗已陆续发芽开花，预计5月份迎来收获，登上人们的餐桌。

江西宁都农技专家邓聚成——

“缺什么元素就补什么，别滥用”

本报记者 周 欢

“老曾，你田里的土壤养分分析报告出来了！”一大早，江西省赣州市宁都县的农技专家邓聚成就拿着土壤测试报告单，来到东山坝镇种粮大户曾福生的家中。

“你这几块田啊，缺氮肥，最好在早上8点前施肥，还要坚持用有机肥……”看到熟悉的专家上门，老曾急忙迎了上去，拉着邓聚成坐了下来，听他讲解今年水稻种植的技术要点。

老曾年前新流转了100亩高标准农田，但对土壤肥力不了解，今年要侧重施什么肥，心里也没底。“这不，我特地把邓专家请来，他说土壤有点板结，要拿回去测一下，再配方施肥。”

庄稼一枝花，全靠肥当家。如何科学施肥，大有讲究。今年53岁的邓聚成，28年来一直从事土壤肥料技术推广、指导、咨询培训工作。他介绍，过去存在重施化肥轻施有机肥、重氮磷肥轻钾肥、重大量元素轻微量元素的“三重三轻”现象，这容易造成土壤板结、耕层变薄等问题。

现在，测土配方施肥技术提供了解决方案，通过测土、配方、配肥、供应、施肥指导5个环节，主要调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。“简单地说，就是作物缺什么元素就补什么，别滥用，从而提高肥料利用率。这样既能提高作物产量、改善农产品品质，又能为农民节省劳力，促进增收。”邓聚成说。

今年以来，宁都县进一步加强春耕备耕时节的农业科技推广工作，由50名经验丰富的技术指导员组成6个指导组，分片负责，深入到田间地头推广农技。

曾福生感慨，这些年自己种田，测土配方施肥技术可帮了大忙。“先不说科学施肥带来的产量提升，去年仅肥料成本就节省了2000多元。”

安徽明光种粮大户赵业敏——

“土地托管让我当上了甩手掌柜”

本报记者 游 仪

阳光下，绿油油的麦田一眼望不到边。

莺鸣燕来，万物萌动。眼瞅着气温逐渐升高，田间湿度大增，安徽明光市古沛镇古沛村种粮大户赵业敏坐不住了：960亩的小麦地，得抓紧防治病虫害！

还没等他拨通古沛镇农业科技专业合作社电话，3月7日一大早，带着植保无人机，合作社飞手柏祖皓就登了门。“赵叔，这几天温度上来了，为避免病害，我们来给您家小麦喷药。”

“一台植保无人机，一辆喷杆式喷雾机，都在地里等着了！我们3个人，估摸着两天能完工。”被问起喷药的具体情况，柏祖皓细细答来。

设备调试好，随即开始喷药。麦田里，植保无人机低旋往返，喷杆式喷雾机来回穿梭。赵业敏不禁笑眯了眼。“自己打理，一亩成本至少400元。”他掰着指头算起账来，交由专业合作社打理，集中打药，统一收割，设备多、效率高，不仅能降低成本，亩产还能高出近200斤。

“土地托管让我当上了甩手掌柜。”在老赵看来，科学管理，省钱、省力又省心。

“这阵子，每天都有五六十人来托管土地。今年的托管合同，我们已经签了600多份，差不多有1.15万亩地。”合作社理事长柏跃祥说，通过全程或关键环节土地托管，每亩地平均下来，能帮农户增收200多元。

今年以来，明光市已组织130多名农技人员结合疫情防控网络包保，深入田间地头开展在田作物苗情调查。此外，鼓励社会化服务组织为种植大户和小农户提供代管、代购、代耕等服务。目前，全市已有15万亩地开展春耕托管服务，约占全市春耕面积的27.2%。

海南临高家庭农场主刘明——

“瓜菜易招虫害，多亏专家帮忙”

本报记者 王欣悦

3月，海南气温回升，春耕正忙。在临高县波莲镇古柳村，菜园里的丝瓜、豇豆正值苗期，绿苗绕缠着木架，成片成势；辣椒地里，饱满油亮的辣椒已经结果，缀满枝头。

古柳村农户刘明、许少琼夫妻俩经营着面积80多亩的家庭农场，一大早，他们俩就在田里忙活起来。走进丝瓜地，刘明小心翼翼地将繁茂枝芽往藤架上引，“我这是在引蔓上篱，能够避免藤蔓相互缠绕，增加它的生长空间，保证棚架有良好的通气性，利于结果。”

另一边，许少琼微俯下身子，摘掉底部嫩绿主蔓旁逸的侧芽，“叶子长得过多时，要在每个位置均匀摘除，保证主蔓营养充分。”

“海南的气候资源优势在于光、热条件好，因此临高采取‘稻、稻、菜’的耕作方式，在抓好水稻粮食生产的同时，为了充分利用海南阳光直射的天然优势，大力引导农户发展瓜菜产业。”古柳村科技特派员刘少岸告诉记者，临高计划种植瓜菜18万亩左右，预计总产量达41.5万吨。

忙碌了一上午的刘明，用袖子擦了擦额头的汗水，笑望着正朝他走来的刘少岸说道，“别看现在长势好，3月天气热，瓜菜易招虫害，多亏专家帮忙！”

为做好春耕春管工作，临高县科学技术服务中心派出46名农技人员到田间地头，开展指导病虫害绿色防控和管理田洋排灌渠道等工作，刘少岸就是其中之一。

“天气回暖易致病虫害，过去农户喜欢用农药解决，这容易导致瓜菜农药残留超标。”刘少岸告诉记者，“所以我们教农户用黄板物理防治虫害，大大减少了药剂使用量。”

看着农户们在田间忙活，刘少岸满怀期待地说，“春节前瓜菜价格喜人，往年每斤几角钱的辣椒，今年每斤收购价最高可到8元。农户们都抢工抢时抓紧干，努力为今年全年挣个大丰收！”

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 11 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)