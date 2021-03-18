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去年知识产权执法等专项行动共查处案件31.6万余件

2021年03月18日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月17日电  （记者林丽鹂）记者17日从国家市场监督管理总局获悉：2020年，全国市场监管部门组织开展知识产权执法等专项行动，进一步加强重点领域、重点商品、重点市场治理，积极发挥行政执法震慑力，切实保护权利人和消费者合法权益，维护市场经济秩序，营造良好营商环境。2020年全年，各类专项行动共查处案件31.6万余件。其中，商标侵权案件3.1万余件，抗疫防护用品、食品、家居用品、电子产品等关系健康安全的重点商品商标违法案件2.8万余件。针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动12万余次。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 11 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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