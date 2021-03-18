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浙江食品安全追溯管理系统上线

从餐桌到农田车间可倒查

2021年03月18日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州3月17日电  （记者江南）浙江省食品安全追溯闭环管理系统“浙食链”日前上线运行，对食品安全进行从农田、车间到餐桌的全程监管。扫一扫食品包装上的“浙食链”二维码，就能了解食品的生产加工状况、工厂自检结果、监督抽检结果等。一旦消费者遇到购买的食品出现质量瑕疵，采购票据又丢失，商家不予赔偿的情况，监管部门可追溯食品流通链路，锁定出售商家，维护消费者权益。

　　据浙江省市场监管局介绍，“浙食链”系统改变了以往分段监管的模式，推动食品生产经营主体进货查验记录全程电子化、食品追溯链条清晰化，有助于监管部门实时“一键追溯”，迅速精准定位问题企业及产品信息，及时核查处置，防范和化解重大食品安全风险。预计今年内，浙江将有5000家以上食品生产经营单位接入“浙食链”系统。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 11 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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