本报北京3月17日电 （记者贺勇）安装了901个充电桩的北京环球度假区充电站近日建成并具备投运条件，成为目前国内规模最大的集中式智慧有序充电站。记者从北京市城管委获悉：截至目前，全市累计推广电动汽车40余万辆，建成各类充电桩23万个，其中公用领域的充电桩4.8万个。

数据显示，“十三五”时期，国网北京电力已在10条高速公路、23个服务区建设直流充电桩100个，推动京津冀绿色交通运输协同发展，为电动汽车车主远距离出行提供便利。北京市城管委相关负责人表示，下一步要着力提升充电设施的公共服务保障能力，满足人民对充电设施更高效率、更优体验的新期待。围绕这一目标，2021年北京将在全市规划建设303个大功率直流充电桩，进一步提升充电服务保障能力。

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《 人民日报 》（ 2021年03月18日 11 版）

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