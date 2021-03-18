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福州建立哨点，精准监管

守护“舌尖上的安全”

本报记者  刘晓宇
2021年03月18日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　在超市购买了果蔬、肉类等多种产品，拿回检测室取样，按流程送检。等上一小时，检测结果出炉，样品无一例“阳性”。这就是第三方食品检测机构——名成腾德检测服务（福州）有限公司的检测员廖文颖、张雅丽最近的一次快检工作。

　　“这里的‘阳性’是指产品中的农药兽药残留等指标超出相应的限值。无一例‘阳性’就是产品符合相应标准，消费者可以放心吃！这些超市是我们的‘哨点’，功不可没！”福州市市场监督管理局抽检处副处长李艳锋笑着说。

　　李艳锋口中的超市，正是福州市推行食品安全隐患排查的哨点。此次快检，也是福州哨点定期检测的一次常规操作。

　　从2017年开始，福州市紧紧围绕创建国家食品安全示范城市的主线，创新性引入“隐患排查哨点”概念，选取了一批有代表性的批发市场、农贸市场、超市等作为市级哨点，委托第三方机构开展食品安全快检隐患排查，加强对重点市场、重点区域、重点食品品种的监测，守护“舌尖上的安全”。

　　2018年，第一批13个哨点选定。此后，哨点建设快速推进，截至今年1月初，全市市本级哨点增加至28个，从批发市场拓展到大型商超，涵盖流通环节18个、餐饮环节10个，永辉、沃尔玛等企业都被要求建立自己的快检室。

　　为规范建设，福州市市场监督管理局严格规定了哨点的建设标准，并规范了快检的结果处理、告知以及复检等各流程。每个哨点上，第三方机构都会将每周所检项目结果情况汇总，编写风险评估；每月根据快检结果分门别类，分析食品安全风险隐患，提供本月食品安全评价。

　　“哨点的建立，有效提升了监管工作的靶向性，节约了监管资源。”福州市市场监督管理局副局长蔡晓峰表示，通过大数据分析，如果有不同的哨点检测到了相同问题的商品，监管部门就可以迅速介入，对问题商品溯源并处理。

　　除了哨点外，福州还不断加大投入建设快检体系。蔡晓峰介绍，福州市已构建辖区市场监管所日常快检—移动快检车流动巡查—县区局快速检测实验室定期监测—第三方检测机构监督抽检的抽检快检联动体系，将快速检测的时效性与监督抽检工作的权威性有机结合。

　　据介绍，近期福州市市场监督管理局针对食用农产品、散装食品、餐饮食品、现场制售食品等覆盖重点单位、重点品种、重点项目开展快速检测10627批次，共检验出“阳性”样品（涉及果蔬、水产品、畜禽肉及其制品）43批次，样品合格率为99.60%。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 11 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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