本报记者 潘俊强

最近，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）的董博宇团队在研发集成电路关键装备方面又有了新进展。团队里的人才留得住，外面的人才争相进来，团队的精兵强将越来越多，科研能力越来越强。

近年来，北方华创抓住“双百企业”综合改革的有利契机，在治理机制、用人机制、激励机制等关键环节动真碰硬、精准改革。职业经理人制度、股票期权激励等举措，为企业注入新活力，打开发展新空间。

北方华创是北京市国资委一级企业北京电子控股有限责任公司下属的国有控股上市公司，它是目前国内产品种类多、规模大的集成电路装备重点企业，产品主要包括刻蚀、物理气相沉积、化学气相沉积等集成电路工艺装备。

“国有企业发展中的难点痛点，我们曾经都遇到过。”谈起过往，公司董事长赵晋荣坦言，最担心的还是人才流失。为此，公司全面推行职业经理人制度，取消高管行政级别，人事档案实现市场化管理，让优秀的人进高层、进管理层，成为选人用人导向。2018年，在公司下属企业试点时，8名高管通过选聘成为职业经理人，两名在集成电路领域国际一流企业有20多年从业经验的专家进入管理层。

在绩效奖励方面，公司董事长和职业经理人全部实施任期制和契约化管理。董事长由控股股东进行考核，签订任期和年度考核激励契约书。同时，还制定了职业经理人工作方案和激励约束机制，董事长和所有职业经理人的绩效薪酬占比达70%。

2018年，北方华创成为北京市首家国有控股上市公司实施股权激励的试点企业，通过股票期权和限制性股票组合激励方式，将集团高管团队及所属子公司高管、业务负责人纳入激励范围，实现长效激励。“通过两期股权激励共涵盖了近800名骨干人员和管理团队，骨干人员主动离职率由15%以上降到2%以下。”公司总裁陶海虹说。

目前，北方华创改革效果逐步显现。仅“十三五”期间，公司累计新申请专利突破2000件，其中发明专利达到80%以上。公司经营业绩也在快速增长，营业收入和利润近3年平均增幅均超过40%。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 16 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)