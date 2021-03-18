于 石

脱贫攻坚战取得全面胜利，无数人把心血和汗水洒遍千山万水，他们以热血赴使命、以行动践诺言，树立起崇高的精神丰碑。本版今起推出系列文章，和读者一起铭记这些闪光的名字，凝聚起接续奋进的强大力量。

——编 者

【人物】“全国脱贫攻坚楷模”夏森

【故事】不久前召开的全国脱贫攻坚总结表彰大会上，有这样一幕：习近平总书记俯下身，为97岁高龄的夏森老人佩挂奖章，整理绶带。夏森老人激动地要从轮椅上起身，习近平总书记又一次俯身，微笑着示意她安心坐好，将鲜红的荣誉证书送到她手中。这是至高的礼遇，也是崇高的礼赞。14岁投身革命、15岁加入中国共产党……从工作岗位离休后的夏森，投身脱贫攻坚事业，累计捐出省吃俭用积攒下来的203.2万元，用于改善贫困乡村学校教学条件，并资助182名贫困大学生圆了“大学梦”。

【点评】

每次说起学生、学校、教育、脱贫这些话题，老人就会滔滔不绝，讲述自己去过的地方、遇到的学生。在她心里，最牵挂的还是求学的孩子，最关心的还是脱贫的事业。

“人都是有爱心的，要把它献出来才算圆满”。一句朴实的话语，道出了夏森一生不变的追求。从积极投身革命，到专注从事文化教育工作，再到投入脱贫攻坚事业……夏森这一“献”，可说是贡献了自己的全部力量。

一颗赤子心、满腔家国情，在祖国和人民需要的地方发光发热、熠熠生辉。当发现一些地方教学环境依然简陋，当看到有的贫困学生还在辍学边缘挣扎，夏森毅然为自己的晚年锚定了目标：“不能让孩子们在教育上吃苦。”因为吃过苦，所以才会对吃不饱、穿不暖有更深感触；因为懂得教育的价值，所以才会更加不遗余力、倾其所有。

春天播下种子，秋天收获希望。一封由32名贫困大学生联名写给夏森的感谢信里说道：“我们决心把您的关爱化为一生前行的动力，当下好好学习，学成报效祖国。”浓浓爱国情、拳拳报国志。有人远赴边疆教书育人，有人继续深造学有所成……对资助的学生，夏森一直坚持着自己的育人观：考上什么学校不重要，最重要的还是要看思想道德表现，必须热爱自己的祖国。因为她知道，爱国是人世间最深层、最持久的情感。有了这层底色，孩子们才能在更广阔的人生舞台上拥有立身之本。

在田间地头、工厂车间、教室课堂……正是如夏森这般鞠躬尽瘁的身影，书写了一个个感天动地的故事，成就了一个个志存高远的梦想。谈及多年来的捐助，夏森说，“革命了一辈子，就是希望国家富强，人民能过上好日子”；聊起接下来的打算，她表示，“尽自己的全部力量，帮助到每一位寒窗苦读的学子”。这是一名老党员的初心，也是一位老前辈的愿望。唯有让奉献的种子发芽生长，让家国的情感传承不息，才是对老人最由衷的报答、最真诚的回馈。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 07 版）

(责编：李源、吕骞)