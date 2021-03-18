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在高起点上保障粮食安全（人民时评）

朱  隽
2021年03月18日08:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　一年之计在于春。眼下春分将至，辛丑牛年的春耕生产正自南向北渐次展开。春播春管作为全年粮食生产的第一仗，对于夺取全年粮食和农业丰收有着十分重要的意义。

　　今年的全国两会上，代表委员表示，粮食安全是国家安全的重要基础，要始终紧绷粮食安全这根弦，牢牢把住粮食安全主动权。回首极不平凡的2020年，我国粮食生产实现历史性的“十七连丰”，粮食产量连续6年站稳1.3万亿斤台阶，为应变局、开新局发挥了“压舱石”作用，为全面小康增了底色、添了亮色。来之不易的连年丰收，与每一个春天里抢抓农时、播种希望、辛勤耕耘密不可分。

　　仓廪实，天下安。习近平总书记强调：“解决好十几亿人口的吃饭问题，始终是我们党治国理政的头等大事”“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”。粮食安全是国家安全的重要基础。虽然我国粮食和重要农产品供给保障有力，但总体来看，我国粮食安全基础仍不稳固，粮食安全形势依然严峻，因此，我们什么时候都不能轻言粮食过关了。尤其需要注意的是，当前和今后一个时期，我国粮食供求紧平衡的格局不会改变，农产品保数量、保多样、保质量的任务越来越重。特别是在国际环境错综复杂、不稳定性不确定性因素日益增加的背景下，必须坚决稳住农业基本盘，牢牢把住粮食安全主动权。

　　春天是希望的季节。今年的中央一号文件对“三农”工作提出了具体的目标任务，其中一项就是“粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上”。明确的产量目标再次提醒我们，粮食生产气可鼓不可泄，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。越是农业生产形势好的时候，越不能麻痹大意。高起点上保障粮食安全，要把重农抓粮的各项措施抓得更紧、落得更实。

　　高起点上保障粮食安全，离不开高质量的耕地基础和高水平的科技支撑。粮食生产根本在耕地，既要守住量，更要提升质。守住18亿亩耕地红线，必须采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。与此同时，推动高标准农田建设，真正做到旱涝保收、高产稳产，实现“一季千斤，两季吨粮”。粮食生产出路在科技，种子又是农业现代化的基础。应坚持农业科技自立自强，坚决打赢种业翻身仗，强化现代农业物质技术装备，给现代农业插上科技的翅膀。

　　当前，我国的粮食生产从“有没有”向“好不好”的转变愈加明显。高起点上保障粮食安全，需要调动和保护好广大种粮人的生产积极性。长期以来，各粮食主产区、广大种粮农民为保障国家粮食安全作出了重要贡献。今后，要进一步健全农业支持政策体系，让地方政府抓粮有动力、有干劲，让农民种粮有钱挣、有奔头。同时，还应当深入推进农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提高粮食生产质量、效益和竞争力。

　　俗话说：“牛马年，好种田。”让我们在春天播种希望，打好牛年春耕生产这一仗，用辛勤耕耘再迎一个丰收年。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 07 版）

(责编：李源、吕骞)

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