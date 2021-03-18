周 文

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，采取了许多具有原创性、独特性的重大举措，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，取得了令全世界刮目相看的重大胜利，形成了中国特色反贫困理论。中国特色反贫困理论，是中国打赢脱贫攻坚战的科学指引，为推动全球减贫事业发展贡献了中国智慧和中国方案。

揭示了打赢脱贫攻坚战的根本原因。党的领导是我国脱贫攻坚战取得全面胜利的根本原因。在脱贫攻坚中，我们坚持党中央集中统一领导，构建五级书记抓扶贫、全党动员促攻坚的局面，为打赢脱贫攻坚战提供了坚强政治和组织保证。习近平总书记走遍了全国14个集中连片特困地区，考察调研、召开专题会议研究和部署扶贫工作。地方各级党委和政府全面贯彻落实中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，确保党中央各项决策部署落地见效。

揭示了打赢脱贫攻坚战的价值取向和目标导向。消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求。在脱贫攻坚中，我们始终坚持以人民为中心的发展思想，把群众满意度作为衡量脱贫攻坚成效的重要尺度，集中力量解决贫困群众基本民生需求。8年来，中央、省、市、县财政专项扶贫资金累计投入近1.6万亿元，其中中央财政累计投入6601亿元，贫困群众收入水平明显提高，“两不愁三保障”全部实现，人民群众的获得感、幸福感、安全感明显提升。脱贫攻坚的伟大成就，生动诠释了中国特色反贫困理论的价值取向和目标导向，生动诠释了我们党全心全意为人民服务的根本宗旨。

揭示了打赢脱贫攻坚战背后的制度优势。脱贫攻坚是一场艰苦战役，必须汇聚各方面力量才能打赢。在脱贫攻坚中，我们坚持发挥社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势，广泛动员全党全国各族人民以及社会各方面力量，有计划、有组织、大规模地进行扶贫，构建了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局，形成了跨地区、跨部门、跨单位、全社会共同参与的社会扶贫体系，举全党全社会之力打赢了脱贫攻坚战，实现了贫困群众稳定脱贫、逐步致富。

揭示了打赢脱贫攻坚战的科学方法和实践路径。在脱贫攻坚中，我们坚持把发展作为解决贫困问题的根本途径，形成发展与减贫的良性循环。坚持开发式扶贫方针，着力改善贫困地区发展条件，增强贫困群众发展能力，努力实现由“输血式”扶贫向“造血式”帮扶转变，让发展成为消除贫困最有效的办法、创造幸福生活最稳定的途径。坚持精准扶贫、精准脱贫，努力在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效，因村因户因人施策，因贫困原因施策，因贫困类型施策，努力拔掉穷根。

揭示了打赢脱贫攻坚战的动力源泉和精神力量。在脱贫攻坚中，我们坚持扶贫和扶志扶智相结合，既富口袋也富脑袋，引导贫困群众依靠勤劳双手和顽强意志摆脱贫困、改变命运。同时，积极推动全社会弘扬和践行社会主义核心价值观，传承中华民族守望相助、和衷共济、扶贫济困的传统美德，引导社会各界关爱贫困群众、关心减贫事业、投身脱贫行动，营造了全社会扶危济困的浓厚氛围，形成了人人愿为、人人可为、人人能为的社会帮扶格局。

（作者为复旦大学教授）

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 09 版）

(责编：李源、吕骞)