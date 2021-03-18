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安徽阜南集中整治乡村人居环境

村镇美了 心里亮了

本报记者  韩俊杰
2021年03月18日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　温暖的阳光，和煦地洒在皖北大地。只要天气晴好，78岁的庞金龙总爱来到村口。不久前，这里新建起一座凉亭，四周的绿植苍翠，已成为村民们聊天的好去处。旁边，健身器材上总少不了孩子们欢快的笑声。

　　庞金龙所在的村子，是安徽省阜阳市阜南县田集镇庞老村。过去一段时间，庞老村一度环境脏乱。“村里的道路摆满了秸秆堆、建筑垃圾，一条臭水沟常年淤塞。”庞金龙说，村民们生活受到影响，对环境治理的呼声很高。

　　去年9月，阜南县开展农村人居环境集中整治，田集镇作为整镇推进试点镇启动环境治理。“先期按照人均30元标准拨付各村（居）各自然村清理启动资金，并采取以奖代补形式鼓励村民美化房前屋后环境。”田集镇镇长杨丽群告诉记者。

　　通过挖大塘、填小塘，原本的臭水沟上平整出一块土地，用以修建小广场，而大水塘承包后村集体净收入8万多元。堆积如山的秸秆，被运到收储点，一亩地秸秆可以创收几十元。碎砖碎瓦则被就地取材用来铺路，废弃牛槽、水缸、石磙、石磨等老物件也用来扮靓环境。

　　人居环境整治，垃圾处理是关键。阜南县建立村户集中、企业转运、县里处理的农村生活垃圾收运处置体系。全县域生活垃圾统一运往县垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，做到日产日清，农村生活垃圾处理率达到85%以上。

　　利用全域污水治理项目，阜南县为人口居住较集中、住家农户较多的61个中心村，建设全覆盖的污水管网及处理设施。将农村改厕出水、生活洗涤用水等生活污水，全部接入污水管网进行集中净化处理。

　　“别看这小菜园不起眼，在蓄洪时可真是发挥了大作用。”王家坝镇郑台孜庄台村民郑继超说。原来，去年王家坝闸开闸蓄洪，庄台上的物资都要靠冲锋艇运输。老郑家的小菜园，基本上可以保证家里吃上新鲜蔬菜，关键时刻发挥了“菜篮子”的作用。

　　去年以来，通过鼓励群众在房前屋后闲置土地上建设“四小园”（小菜园、小花园、小树园、小公园），阜南县累计验收菜园3800多亩，仅此一项预计可增加农民收入2000多万元。一个个用竹篱笆围起来的“四小园”，让田园生活越来越有诗意。

　　农村人居环境整治清理容易、长效管护难。为此，田集镇还探索一条“乡贤治村”的管护机制，从村（居）“五老”（老党员、老干部、老教师、老军人和老劳模）人员中推选有威望、热心公益的乡贤们出来参与村庄治理。“现在村里环境这么好，哪家要是再乱倒乱排，我们都不答应。”庞金龙和村里的老人们争相表态。

　　为调动村民的积极性，阜南县还在各个村镇建立247个“爱心超市”，按照人均10元标准列支专项经费，用于评选表彰。通过采取积分正向激励方式，累计评选表彰清洁文明户、星级文明户10余万户，兑现爱心超市奖补经费1676万元。

　　截至目前，阜南县已完成189个省级中心村人居环境整治，占阜阳全市总量30%，占全县农村规划中心村总量74%。如今，当地正着力打造全域清洁村镇，让秀美阜南乡韵悠长。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 13 版）

(责编：李源、吕骞)

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