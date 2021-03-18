本报记者 禹丽敏

闽宁镇昔日的荒漠变成了绿洲。

永宁县委宣传部供图

数据来源：国家林业和草原局

闽宁镇新貌。

永宁县委宣传部供图

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建设社会主义新乡村，需要将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善城乡居民生产生活条件，加强农村人居环境整治。

持续开展生态修复，发展电商带货、乡村旅游，宁夏银川市永宁县闽宁镇将昔日的“干沙滩”变成了“金沙滩”，并成为东西部扶贫协作的样板。

在银川南端、贺兰山东麓，有一个被誉为东西部扶贫协作样板的小镇——宁夏银川市永宁县闽宁镇。经过20多年的不懈奋斗，最初8000多人的闽宁村发展成6.6万人的移民示范镇，年人均可支配收入由移民之初的500元跃升到2020年的14961元……昔日的“干沙滩”，变成了绿树成荫、良田万顷、经济繁荣、百姓富裕的“金沙滩”。

喝上黄河水、种上防护林，因地制宜发展特色产业

“刚来的时候，这里就是一片荒滩，最大的问题是喝水。”作为闽宁镇的第一代移民，57岁的王升回忆起刚来时的情形说。

1991年3月，27岁的王升被调动到西吉县玉泉营吊庄建设办公室。1997年，闽宁村正式开建后，王升负责闽宁村农业灌溉和人畜饮水供水管理工作。“我们在村里打下机井，建起水塔，下面接上水龙头，这样就弄成了活水，比蓄水池要干净很多。后来建设了一级、二级、三级扬水工程，黄河水浇上了闽宁村的庄稼。”王升说。

在位于闽宁镇原隆村的永宁县南部水厂，王升告诉记者：“这座水厂建成快10年了，水厂建成后，实现了对水质的动态监控，水体净化也更加科学，确保乡亲们喝上了甜水、健康水。”

闽宁镇地处荒滩，土壤中石头多，耕作难度大，但矿物质含量也高，加上昼夜温差大，专家论证后，认为非常适合葡萄等经济作物的生长。如今，葡萄酒产业已成为闽宁镇的龙头产业之一。

2011年，位于原隆村的立兰酒庄开始建设，并于2014年投入使用。“种植酿酒葡萄，必须对原来的土地进行整治。在立兰酒庄建设过程中，我们挖70厘米左右深的土沟，然后填充有机肥，这样长出来的葡萄品质好，酿出来的酒也好。”刘丽说。2013年因生态移民政策来到原隆村定居的刘丽，现已担任立兰酒庄的车间主管，年收入6万元左右。

“酒庄目前长期雇用52名村民，其中44名曾经是建档立卡贫困户，每年的农忙时节还就近招工人做工，人均工资在每天100元以上。酒庄每年还向移民群众支付土地流转费200多万元。”酒庄负责人向记者介绍，立兰酒庄流转原隆村村民土地2400亩，用来种植酿酒葡萄，现年产销葡萄酒近70万瓶。

此外，闽宁镇持续开展生态修复、农田林网、镇村绿化、环境整治等工程，对产业发展、村庄建设、生态保护等进行了统筹规划。

生态环境改善、农产品质量提升，乡亲们钱包越来越鼓

一代代西海固移民来到闽宁镇，如何让他们稳步就业，实现生态效益与经济效益互促共赢？

“虽然我叫海燕，但我以前没有见过海，也没坐过飞机，直到跟着同事去福建出差跑市场，才第一次见到了大海、第一次坐上飞机，像燕子一样飞了起来。”从固原市原州区生态移民搬迁到原隆村的海燕笑了起来。如今，直播带货平台让曾经围着锅台转的她变身为带货主播。

“刚开始进车间工作时我特别紧张，挂在嘴边的总是‘我不会’‘我不敢’，在大家的鼓励下我越来越自信，现在已经能够熟练地在直播间带货啦。”海燕说，“现在每个月的收入在2400元左右，遇到销售旺季还能拿到补贴和奖金。”

随着闽宁镇生态环境改善，枸杞、决明子等优质农产品的供应数量和质量快速提升。海燕所说的“车间”，就是位于原隆村的闽宁禾美电商扶贫车间，于2019年8月投入使用。“闽宁禾美”作为永宁县消费公共品牌，借助新媒体平台重点推介枸杞、红枣、葡萄酒等当地优质产品，年营业收入已过千万元。目前该车间雇用工人56名，其中绝大多数曾经是建档立卡贫困户。

28岁的海燕有两个孩子，家中还有听力不佳的母亲需要照料。“从家走路到车间上班不到5分钟，这份工作既开阔了我的眼界、让我有了收入，也方便我照顾家人，现在的日子越过越美。”她说。

在禾美电商扶贫车间，新的厂房正拔地而起。“闽宁是个好地方，生态改善明显，农产品品质很高。我们目前探索出了电商、消费、产业扶贫的路子，在福建也开设了直营店，实现供需双向对接。”禾美负责人何伟洁说。

聚焦生态宜居、发展生态旅游，建设美丽乡村

随着电视剧《山海情》的热播，闽宁镇的发展历史、干部群众自立自强的精神面貌为更多人所了解。如今，当地生态旅游日益红火，位于原隆村的红树莓扶贫生态产业园内，游客络绎不绝。

“我们将推进有机绿色无公害农业与现代观光农业相结合，形成‘自然—生产—有机—休闲—康乐’生态休闲景观综合体。”生态产业园负责人车秀珍向记者介绍，“产业园惠及原隆村761户村民，户均每年增收1500元。农民实现就近就业，每年采摘期可解决600余人次就业。”

“十三五”期间，闽宁镇持续整治农村人居环境，实施村容村貌提升、改水改厕、美丽庭院等工程，全镇新增绿化面积11270亩，生活污水处理率达到85%，生活垃圾无害化处理率达到90%，不断推进从传统的分散式家庭养殖模式向规模化、标准化的集中养殖模式转变。同时，自来水入户率超过98%，符合安全饮水标准。

“文化生态旅游方面，我们计划打造以自驾、采摘、赏鉴为主题的一日游精品线路，每年组织开展贺兰山越野挑战赛、闽宁红酒文化跑等多项越野体育赛事，逐步将闽宁镇打造成为我们贺兰山下的旅游体育示范基地。”闽宁镇党委书记张文说。

“今后5年，我们将推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进闽宁协作示范区建设，进一步提升闽宁镇东西部协作的标杆引领作用。”张文表示，“闽宁镇将继续聚焦生态宜居，补短板、美环境，建设贺兰山东麓美丽乡村。”

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 14 版）

(责编：李源、吕骞)