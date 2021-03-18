全国打击毁林专项行动启动
生态敏感脆弱等地区为排查重点
2021年03月18日08:33 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月17日电 （记者顾仲阳、寇江泽）国家林业和草原局17日召开电视电话会议，启动全国打击毁林专项行动，对2013年以来毁林问题进行全面清理排查和专项整治，严厉打击毁林违法犯罪行为，进一步维护森林资源管理秩序，提高森林资源保护管理水平。
专项行动于3月至12月集中开展，全面清查非法侵占林地、毁林开垦、滥砍盗伐林木、违规调整和破坏国家级公益林等问题；重点排查生态区位重要、涉案林地林木数量大、持续时间长、影响恶劣的案件；全面梳理地方政府及有关部门出台的涉林政策，坚决纠正违法违规情形。
会议要求，各地要加强组织领导，将专项行动和森林督查有机结合起来，把自然保护区、森林公园、湿地公园、国有林场等生态区位重要、敏感、脆弱地区作为重点排查区域，联合自然资源、公检法等部门力量，组织联合查处，全力推动问题整改，确保专项行动取得实效。
会议强调，各地要通过专项行动，不断提升林业治理现代化水平。涉嫌犯罪的必须移送司法机关追究刑事责任，不得以罚代刑。积极稳妥处理历史遗留问题，避免简单化、“一刀切”。主动向各级林长汇报，将专项行动作为2021年各级林长工作的重要内容。国家林草局将按照《关于全面推行林长制的意见》，将破坏森林资源案件查处整改成效作为林长制督导考核的重要内容。
《 人民日报 》（ 2021年03月18日 14 版）
(责编：李源、吕骞)
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