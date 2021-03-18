“十四五”期间
山西将完成营造林2000万亩
2021年03月18日08:33 | 来源：人民网－人民日报
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本报太原3月17日电 （记者郑洋洋）记者从山西省林业和草原局获悉：“十四五”期间，山西将按照“两山七河一流域”生态修复保护布局，规划营造林2000万亩，森林覆盖率达到26%。
多年来，山西通过大规模开展植树造林，抢救性保护修复生态，以右玉为代表的许多地区从“不毛之地”到“塞上绿洲”，实现了由缺林少绿到景色宜人的历史巨变。山西森林覆盖率由新中国成立初期的2.4%提高到2019年底的23.18%，森林面积增长了4899万亩。
《 人民日报 》（ 2021年03月18日 14 版）
(责编：李源、吕骞)
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