本报武汉3月17日电 （记者吴君）近日，湖北省水利厅召开水利系统省、市、县三级水旱灾害防御工作视频会议，要求各地开展险情隐患排查整治，加强水利工程维修养护，打好防汛抗旱的“主动战”。

今年5月1日，湖北将正式进入汛期。湖北省水利厅相关负责人强调，各地要时刻保持高度警惕，不管今年气象年景如何，都要把“无汛当做有汛来备、小汛当做大汛来防。”

会议强调，各地要做好巡堤查险、人员转移等各类预案，更新防汛抗旱物资，组织开展水旱灾害防御技术培训和实战演练等；各地要认真组织汛前检查，及时消除工程设施安全隐患，要加强水文监测预警，建立完善汛情旱情预警发布机制，科学确立预警阈值。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 14 版）

(责编：李源、吕骞)