本报南宁3月17日电 （记者李纵）17日，由中国广西邦亮长臂猿国家级自然保护区与越南高平重庆长臂猿自然保护区联合主办的2021年中越生物多样性跨境联合保护交流会在广西靖西市举行，两个保护区洽商建立跨境联合技术指导委员会，以更好保护东黑冠长臂猿及其栖息地。据介绍，这两个保护区山水相连，是全球极度濒危物种——东黑冠长臂猿在全球的唯一家园。东黑冠长臂猿曾一度被认为已经灭绝，2002年才又被重新发现，目前整个种群仅存130多只。为有效保护东黑冠长臂猿及其栖息地，2011年，两个保护区签署合作备忘录，积极开展跨边界合作保护活动。

10年来，双方以保护东黑冠长臂猿为共同目标，常态化开展联合巡护执法等活动，保护了跨境东黑冠长臂猿栖息地的完整性，东黑冠长臂猿种群数量逐渐增长。调查数据显示，广西邦亮长臂猿自然保护区内的东黑冠长臂猿种群数量已从2009年保护区初建时的3群19只增至目前的5群31只。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 14 版）

(责编：李源、吕骞)