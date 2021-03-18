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数字孪生技术助海南自贸港实现三维实景动态管理

2021年03月18日08:48 | 来源：科技日报
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原标题：数字孪生技术助海南自贸港实现三维实景动态管理

自建设自贸港以来，海南成为了世界瞩目的中心焦点，这意味着海南面临着新社会治理的高标准、高要求。

海南港口是海南省对外进口贸易与发展交流的重要通道，据统计，每年通过海南港口的集装箱吞吐量超过136万箱，其中全省港口货物外贸货物吞吐量接近2000万吨，内贸货物吞吐量超过8000万吨。在后疫情时代与自贸港建设的关键时期，如何做好港口的社会治理工作是保障海南建设高速平稳发展的重中之重。

据了解，响应海南省委省政府提出的“全面提升社会治理水平，打造全省同防同治、全岛共建共联共享的社会治理格局”，为建设海南自由贸易港提供保障，许多高科技企业都参与到了最新发起的海南社会管理信息化平台建设当中。

其中，利用最新的数字孪生技术，结合大数据挖掘、三维GIS、视频融合等技术，建立能够进行三维沉浸态势研判的智能视频管控平台成为了亮点之一。据介绍，通过此平台能够建立起实景模型以对海南港口的人员密度、车辆、布控、预警等关键数据进行可视化管理。

“我们利用了微服务架构模式解决传统单体服务架构模式功能重复、使用成本过高等诸多问题，同时三维沉浸态势研判，支持平战结合的运行模式，实现海港人流、车流密集的社会面常态管理、非常态报警事件的数据呈现，以及二三维组件联动内提供技术支撑。”海南飞行者科技有限公司相关技术负责人表示，将动态监控视频与静态三维场景相结合，能够全方位表达城市真实场景，辅助科学直观指挥，可灵活应用于反走私和反偷渡等场景。

海南港口在海南经济发展中占有重要地位，已成为海南经济发展的命脉。而高新技术产业作为海南发展的三大主导产业之一，将其融入到海南港口管控的实践工作中是港口治理的必然趋势和选择，通过做好治理技术上的准备与管理体系上的优化，使港口发挥其对国民经济与区域经济的重要作用。（记者马爱平）

(责编：赵竹青、吕骞)

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