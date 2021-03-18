原标题：一颗小行星3月21日将安全飞掠地球 相距约200万公里

据物理学家组织网近日报道，美国国家航空航天局(NASA)近日表示，3月21日，小行星2001 FO32将在距离地球约200万公里的地方，与地球进行“最亲密接触”，这为天文学家提供宝贵的观测机会，使他们能够近距离观察一颗形成于太阳系诞生之初的小行星。

NASA称，2001 FO32是今年飞掠地球最大的小行星，直径约3000英尺(914米)。20年前，科学家发现了这颗小行星。近地天体研究中心主任保罗·乔达斯说：“经过多年持续不断地观测，我们精确知道2001 FO32绕太阳运行的轨道，结果表明，现在和未来几百年内它都不会与地球相撞。”

据悉，当2001 FO32最接近地球时，两者之间的距离约为200万公里，尽管这一距离大约是地球与月球距离的5.25倍，但足以使2001 FO32跻身“有潜在危险小行星”行列。

NASA说，届时2001 FO32将以11.3万公里/小时的速度通过，这比大多数接近地球的小行星都要快。NASA喷气推进实验室首席科学家兰斯·本纳说：“目前，人们对这颗小行星知之甚少，因此这次近距离相遇提供了一个极好的机会，可以深入了解这颗小行星。”

天文学家希望通过研究小行星表面反射的光线，更好地了解小行星的大小，并对其组成有一个大致的了解。NASA解释称：“当阳光照射到小行星表面时，岩石中的矿物质吸收一些波长，同时反射其他波长。通过研究小行星表面反射的光谱，天文学家可以测量小行星表面矿物的化学‘指纹’。”

NASA表示，在不小于2001 FO32的所有近地小行星中，他们已经对其中95%的小行星进行了分类，研究表明，其中没有任何一颗小行星会与地球相撞。

飞掠地球之后，2001 FO32将继续其孤独的旅程，直到2052年再次接近地球，届时它与地球之间的最近距离为280万公里。(记者刘霞)

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