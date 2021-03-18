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最强沙尘南下 专家告诉你沙尘暴和浮尘到底啥关系

记者 刘志伟
2021年03月18日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：最强沙尘南下 专家告诉你沙尘暴和浮尘到底啥关系

　　3月15日，一场近10年来最强的沙尘暴天气影响了我国北方地区，12个省区市被沙尘覆盖；16日，受冷空气影响，安徽中北部、江苏中北部、湖北北部等地的部分地区仍有沙尘天气困扰，许多地方出现了重度污染天气。

　　北方的沙尘暴，南方的浮尘。这到底是怎么回事？

　　3月17日，记者采访了湖北气象专家黄智敏，他说像鄂西北丹江口市等地，受沙尘天气影响，16日13时后本来阴沉的天空显得更加昏暗，水平能见度仅三四千米，在气象上称其为“浮尘”。

　　“春季，即使在我国秦岭以南地区，浮尘也会使晴朗天空日月朦胧，数千米外的景物常被它吞没无形。”黄智敏说，有时根本没刮大风，当地又无扬尘，显然就是来自气候干燥的北方的不速之客。一般都是西伯利亚和蒙古高原一带的冷空气，在侵入我国前后刮起的偏北大风，把那里的干沙土尘粒卷上天空。若大风维持，不断扬起尘土，并通过高空西北气流运载到本地。若本地天气晴好，地面增温快，受微弱上升气流和空气浮力的上托，沙土尘埃难以沉淀，使得浮尘可维持两三天之久。

　　浮尘的产生，一般北方都会像这次一样先出现沙尘暴天气。强风把地面大量的沙尘卷入空中，使空气特别混浊，导致水平能见度低于1000米。把大量尘埃及其他细粒物质卷入高空并继续进发的沙尘暴，又随高空气流飘移到数千公里以外的地方，发生在秦岭以南的浮尘就是这样造成的。

　　黄智敏说，沙尘暴的产生要具备三个条件：沙尘源、大风、大气不稳定的层结。我国沙尘暴为世界四大沙尘暴多发区之一的中亚沙尘暴区的一部分，首先要有沙漠及沙漠化土地是沙尘的源地，沙尘暴的产生，一般需要6—7级的风力，瞬间风力达8—9级以上。只有冷空气的强度比形成一般大风的冷空气强度更强时，才能形成沙尘暴。加之春季回暖，沙漠与土尘地表容易受热，连续晴天会使地面气温上升很高，若有冷空气在中午前后过境，因空气剧烈的上升运动，便把沙尘卷起上升带到数千米上空，并随上空气流水平运载到数千公里以外甚至更远的地方，成为异地浮尘。

　　这次进入南方部分地区的浮尘，由于降水因素，估计持续时间短暂。然而，在全球气候变暖大趋势下，因气温升高、地表水分蒸发加剧、植被减少，近地面的风力会增强，不排除以后沙尘暴或会频发。因此，在沙漠带或沙化地植树造林、增添植被，可以减少沙尘暴的危害。

　　在防沙治沙与抑制荒漠化的对策上，我国政府相当重视且已取得显著成效，近年来沙尘天气已明显减少，这无疑既利于本国改善区域性空气质量，也会惠及下风方国家与地区。

　　当然，任何事情都有“双重性”，沙尘暴或是浮尘，虽应将其作为灾害加以预防，但也带来了含有腐殖质与有益微量元素的泥土，漫及农田，会“培肥”土壤。

　　同时，尘埃在空中也是很好的凝结核，在某种意义上，是增雨的自然催化剂。关键在于，人们应多在自己的栖息地植树造林，借此消尘，净化近地层空气，以趋利避害。

(责编：赵竹青、吕骞)

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