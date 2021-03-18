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加快发展现代产业体系 巩固壮大实体经济

2021年03月18日09:14 | 来源：经济参考报
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原标题：加快发展现代产业体系 巩固壮大实体经济

“十四五”规划纲要提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。中央这一战略决策部署，为“十四五”时期推动以现代化产业体系发展为引领，推动我国现代化经济体系全面建设指明了方向。

完备的工业体系和强大的规模优势是发展现代产业体系的坚实基础。我国是当前全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家且连续11年位居世界第一制造业大国。门类齐全、规模庞大的工业体系使我国有能力发展现代产业体系，提升产业链供应链现代化水平。

补足技术短板是发展现代产业体系，提升产业链供应链现代化水平的重要环节。虽然我国拥有门类最为齐全和规模最大的工业体系，但技术“卡脖子”问题依然存在，技术创新已成为发展现代产业体系、提升产业链供应链现代化水平的根本立足点。立足技术创新，发展现代产业体系，关键在于强化国家自主创新和基础性创新能力。

加快发展现代产业体系既要注重发挥产业政策的有效性，也要尊重市场在资源配置中的决定性作用。既要激发各类市场主体活力，释放不同主体参与建设现代化产业体系的动能和空间，还要完善宏观经济治理，形成目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系。

加快发展现代产业体系的核心要义是提升经济布局的空间效率，释放经济增长的空间动能。加快发展现代产业体系推动现代城乡区域体系形成，要立足不同区域的比较优势，推动产业在国内有序转移，优化区域产业链布局，通过产业与要素的有序流动，形成彰显优势，协调联动的区域城乡体系。

加快发展现代产业体系的内在要求是提升产业体系的“绿色化”水平。“十四五”规划对实现碳达峰、碳中和提出了要求，为能源转型和绿色发展指明了方向，同时也为现代产业体系发展设立了时间表。推动绿色发展，一方面要加快传统产业向“高端化、智能化、绿色化”方向的升级改造；另一方面要壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车等产业。

加快发展现代产业体系的使命任务是畅通经济内外循环，提升产业链现代化水平，为建设新发展格局塑造发展新优势。发展现代产业体系要求依托强大国内大市场，破除阻碍生产、分配、流通、消费国民经济各环节通畅的行业垄断和地方保护，形成国民经济良性循环。同时，要发挥比较优势，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，促进国际收支基本平衡。

加快发展现代产业体系最终要以人民为中心，推动供给体系更好地满足人民对美好生活的向往。收入分配体系是以人民为中心的发展理念的直接体现。加快发展现代产业体系一方面要依托新技术创造更多新业态、新模式和新场景，创造更多高质量就业岗位，提高劳动报酬在初次分配中的比重；另一方面要优化供给结构，改善供给质量，提升供给体系对国内需求的适配性。

(责编：罗知之、吕骞)

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