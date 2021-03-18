韦夏怡

原标题：科技赋能 资本多主线布局新消费

新技术、新国潮品牌、新消费群体涌现之下，大消费行业正掀起变革新浪潮。“十四五”期间，“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”成为重中之重。机构人士指出，作为拉动我国经济增长的主引擎，扩大内需消费成为关键。新格局下，从实物消费领域到虚拟消费领域，都将是政策今后支持的重点，也将是资本市场布局的着力点。

数字、服务消费赛道焕新升级

“‘十四五’规划纲要对促进内需的重视程度较‘十三五’大幅提高，首次对内需单独成篇。”兴证策略王德伦团队强调指出，“十四五”规划纲要提出“供需更高水平动态平衡”“加快培育完整内需体系”“全面促进消费”等主要纲领，并在多个消费场景提出具体措施，并在传统场景之外增添了互联网线上、海外仓等新型消费领域。

“十四五”规划纲要提出，提升传统消费，培育新型消费，发展信息消费、数字消费、绿色消费，鼓励新模式新业态发展。完善城乡融合消费网络，扩大电子商务进农村覆盖面，推动农村消费梯次升级等。

申银万国证券研究所首席经济学家杨成长指出，“十四五”规划纲要强调坚持以扩大内需为战略基点，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。一方面以创新驱动，用高质量供给引领和创造新需求，鼓励消费新业态发展，形成供给、分配、支出、消费和投资的大循环；另一方面，“十四五”时期我国将多渠道增加居民财产性收入，借助居民收入水平提升实现消费增长。

中金公司预计，“十四五”期间，中国有望成为全球最大单一消费市场，消费与服务占经济比例继续提升。结构上，预计“衣、食、住、行、康、乐”等各类消费与技术应用相结合，都将继续朝着“更舒适、更方便、更清洁、更美观、更健康”的方向进一步“精细化”。

乡村振兴背景下的下沉消费市场挖掘，也将成为重要发力方向。政府工作报告指出，要健全城乡流通体系，加快电商、快递进农村，扩大县乡消费。稳定增加汽车、家电等大宗消费。国家统计局数据显示，1-2月份乡村消费品零售额9185亿元，同比增长26.7%。诺德基金基金经理应颖表示，坚持扩大内需战略，将刺激汽车、家电等消费，促进扩大农村消费。同时，将有利于线上消费、快递等行业的持续发展。

科技创新赋能下，智慧零售、直播带货、共享服务等新模式、新业态也不断涌现与升级迭代。中金公司称，随着我国交通网络及移动互联网等继续渗透与升级，整体居民收入水平提升与结构改善，地域层面东中西、城与乡互动，不同年龄层次、教育背景、收入水平群体间互促，叠加5G应用及科技周期的深化，“衣、食、住、行、康、乐”等领域结合新技术应用，将催生诸多新产品、新客群、新渠道、新模式等。“十四五”期间，消费与服务升级将继续是投资中国的重要赛道。

上市企业加速扩容

“新消费”头部化渐成趋势

国内消费产业链正在疫情“倒逼”中焕发出新动能，围绕“大消费”的资本运作和二级市场交易热度也保持高位。国泰君安此前发布的新消费指数显示，该指数5年上涨9.4倍，而最近五年沪深300指数上涨幅度为58.6%。

包括短视频、AI、社区团购，到互联网医疗、新能源汽车等诸多领域，被市场视为2021年IPO重点关注行业。机构人士认为，未来消费领域上市数量和总市值都有望大幅扩容。前瞻产业研究院统计显示，2020年新经济并购买方中，上市/新三板挂牌公司占比近70%，A股上市公司占比过半，是新经济并购的主要买方，其次则是港股上市公司。而随着中概股回归热潮延续，百度、哔哩哔哩等更多新经济公司也陆续回港二次上市。

从细分赛道需求来看，中国银河研报指出，“互联网+”助力文旅高质量发展；非症疗医药快消品高端增速优势明显；5G电子设备加速渗透，高端需求稳健；在线教育带动耳机、智能手表等消费电子整体出货提升，VR/AR进入拐点；高品质生活需要叠加互联网渠道助力小家电体量快速扩张，发展空间广阔；5G相关及新兴文化传媒产业加速发展，内容消费时代下，游戏行业开发能力成关键增长点，直播电商提升零售效率，行业有望高增长。

此外，光大证券表示，消费类医药、民营医疗企业、医保免疫品种、进口替代逻辑较强的创新药和高端器械存量市场开始进一步向增量市场扩容，有望持续释放强劲内需潜力。

“新模式、新业态不断涌现，消费升级类商品销售增速将进一步加快。在提质升级过程中，需企业品牌、研发等诸多方面不断强化，未来领域内行业头部化趋势将愈发明显。”基金投研人士说道。

中原证券指出，消费板块中的传统行业趋于成熟，将会持续集中，投资价值仅体现在头部企业稳健的业绩增长上。

(责编：罗知之、吕骞)