王淑娟

原标题：投资“小白”谨防理财直播“挖坑”

“2021年投什么”“1万块买股票还是买基金”……近期，理财直播在各大平台掀起热潮。不仅是“草根”的网红主播，就连各大金融机构也都纷纷在线上加码理财直播，明星基金经理、理财大咖们在线求点赞、求关注，展开了“花式直播战”。火爆的理财直播会不会成为新趋势？在“UP主”的“安利”热情下买基金是否靠谱？有哪些“坑”投资小白们要绕开？

支付宝官方数据显示，春节假期多家金融机构通过理财直播的方式在支付宝上营业，直播观看人次同比去年春节增长超10倍，其基金讨论区访问量也同比翻倍。“主要是去年疫情以后开始加码的，传统的线下营销路演没法开展，就通过这种线上直播的方式。”一位基金公司内部人士告诉记者，基金公司现在的理财直播强度不断升级，每周就有好几场。

与此同时，在社交平台上，理财投资“UP主”的关注程度也在不断提升。记者搜索发现，抖音、B站、小红书等平台也出现了大量有关理财投资的视频。B站数据显示，2020年投资理财类视频播放量同比增长464%。

理财直播受追捧还有一个大背景是，90后、95后成为投资理财新生力量，视频直播的方式更能触达这部分“新群体”。可以发现，当前金融机构的理财直播主体主要是基金公司、保险机构，直播内容既有产品宣传、投资研究理念介绍、市场观点分享，也有投资知识普及等。

业内人士认为，在“Z时代”（95后）经济下，理财直播给财富管理行业的营销方式带来一些新变化，也为理财知识、投资者教育普及带来积极作用，有助于金融机构触达年轻投资者。但不容忽视的是，理财直播在探路创新的同时也暗藏不少风险。

“直播有红包”“看直播赢福利”……记者在多个平台看到，不少基金公司采用发放红包的方式来吸引投资者，不少红包可以在申购基金时直接抵扣现金。“这其实有点打擦边球，是违规的。根据监管规定，基金销售机构不能采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金，但现在大家都在直播间发红包，不发红包的话观看量就上不去。”一位基金公司内部人士告诉记者。

此外，理财直播、投资短视频还存在直播主体不具有合法资质，部分直播内容存在误导宣传等诸多问题。有不少90后、95后跟着主播“种草”买基金，原本想“搞钱”结果却买了个寂寞。随着2月底股市的回调，基金产品的净值也大幅回撤，不少新入场的年轻“基民”出现了大幅亏损，“基金暴跌年轻人为什么躲不过被割”等话题频频登上网络热搜。

对于理财直播的未来发展，星展中国个人银行及财富管理业务总经理周邦贵认为，最重要的是要合规，做到风险适配。“在直播的时候，不知道直播的对象是什么样的人，风险承受能力如何，所以很难做到投资和风险适配。未来理财直播的发展需要进一步的监管细则，不管是线上还是线下理财都要对客户有深刻认识，不能乱发展。”

一位基金公司内部人士认为，理财直播对于提升品牌曝光度的效果是比较明显的，现在理财直播领域还是一片蓝海市场，不少基金公司都寄希望于理财直播能提高带货量。

蚂蚁基金副总经理梁景瑞也表示，当下市场热度较高，也考验投资者的知识储备和策略判断。新的一年仍然建议投资人理性投资，切勿冲动跟风。

(责编：罗知之、吕骞)