中青报·中青网记者 王品芝 黄冲 王紫薇

原标题：84.7%受访者确认商品虚假评价极大影响平台公信力

当下，先看他人使用体验，再下单购买的网购方式，正成为越来越多年轻人的选择。但如今却出现了专门的组织刷评论、刷点赞、刷收藏，不少消费者表示被商品假评价带到了“坑”里。

今年3·15前夕，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2036名受访者进行的一项调查显示，87.1%的受访者表示，很多时候会根据商品评价决定要不要购买。但59.5%的受访者感到电商平台的评价半真半假，87.0%的受访者表示曾被虚假评价忽悠过。84.7%的受访者确认，商品虚假评价多，会极大影响对该平台的公信力评价。

调查中，00后占20.2%，90后占47.2%，80后占27.9%，70后占4.3%。

87.0%受访者表示曾被虚假评价忽悠过

北京某高校传播学研一学生周晓亭表示，她每次看商品评价，都会看很久，一直翻到最后一页。还会看下面“大家都在问什么”的部分，货比三家之后再买。

南昌市某高校医学院博士生郭青青（化名）也会关注商品评价，“但很多时候其实已经想好买什么样的产品，评论只是一个辅助的作用，差评稍微多一些也没什么，大部分时候还是会坚持最初的选择”。

调查中，87.1%的受访者表示，很多时候会根据商品评价决定要不要购买。其中36.4%的受访者基本都会，50.7%的受访者大部分会。

周晓亭感觉，商品评价会非常影响购物决定，“很多时候浏览商品并没有下定决心要买，这个时候别人的意见就会增强或减弱购买意愿”。

郭青青有一次下单了一款手机壳，感觉还不错。很快卖家就给她打电话，说帮忙好评就可以返还这次购物的钱，她也同意了。但恰巧那天比较忙，晚上开会的时候，卖家就不停地打电话催促，然后让加微信。加了微信以后，发过来一个好评的模板，是一篇很长的个人使用经历，还有一个红衣美女拿着使用的视频。这种“拉好评”的手法让她感到瞠目结舌，“为了好评真的无所不用其极”。

在郑州某高校大学讲师范波（化名）看来，很多好评不太真实，中评、差评的真实性还比较高。但打了中评、差评，很多商家都会联系买家，给予一些优惠或其他补偿措施，要求买家删掉。

调查中，59.5%的受访者都感到，线上电商平台的评价半真半假。7.2%的受访者认为大部分是虚假的。也有28.4%的受访者感觉大部分是真实的，4.9%的受访者觉得基本真实。

还有一次，郭青青在抖音上，被多次推送一个面膜链接，她就去平台查了评价，好评率非常高，就购入了。到货一看感觉有些劣质，再点进原先的购物链接，发现商品已经下架了，“被坑到的感觉挺不爽的”。

调查中，87.0%的受访者表示曾被虚假评价忽悠过，其中12.2%的受访者表示有过多次。仅12.4%的受访者没有过。

66.2%受访者希望建立更完善征信体系，加强对虚假评价的识别

要避开在线商品虚假评价，72.1%的受访者建议购买时货比三家，不盲目相信商品评价。61.0%的受访者希望消费者提高维权意识，对商品存在的虚假评价监督举报。42.3%的受访者期待有实际措施鼓励消费者做出真实、具有参考性的评价。

周晓亭觉得，最重要的是买家自己要有辨别真假的意识，这些评价可以作为购买的参考，但不能过分依赖。希望平台可以进一步完善相关评价制度。

范波认为，首先，消费者要有规范、监督这种虚假评价的意识，不能被商家一点小恩小惠收买，让一些无良商家有机可乘。其次，在购买的时候也要有分辨的能力，提高警惕性。网上购物没有办法直接看到、感受到商品，只能依靠自己的判断，需要选择比较靠谱的店铺，不一味图便宜。

郭青青表示，购物的时候要多参考、多看、多问，不能只听一方的评价或建议。同时自己也要尽可能地做一些有参考性的评价，将心比心，如果每个人都能客观评价，那呈现的商品真实评价就更多，消费者被蒙骗的概率也就更小。另外，要对那种虚假评价采取措施，不能让一些打“擦边球”的人有机可乘。

调查中，66.2%的受访者希望建立更完善的征信体系，加强对虚假评价的识别。49.5%的受访者建议改善商品的评价机制，增加虚假评价成本。

北京大学法学院教授、北京大学电子商务法研究中心主任薛军表示，电商信用评价机制，要能够发挥作用，就必须确保充分有效地传达用户评价。任何对用户评价内容的不当干预，无论是在展示方式上做手脚，还是以内涵模糊不清的所谓“感觉不佳”取代内涵清晰的中差评，都不是合格的信用评价制度。

“当前一些电商平台和商家，想出各种办法、无所不用其极地追求好评率，弱化中差评，这其实是一种短视的行为。长此以往，电商的‘口碑评价’就会对消费者失去参考性和影响力，从而导致电商平台失去公信力。”范波说，信用是维系网络购物的纽带，只有真正建立科学有效的电商信用评价机制，维护消费者的知情权、选择权，为消费者提供一个良好的购物环境，才能真正打造一个有公信力的平台，从而实现自身的可持续发展。

调查中，84.7%的受访者确认，电商平台商品虚假评价多，会极大影响对该平台的公信力评价。

中青报·中青网记者 王品芝 黄冲 实习生 王紫薇 来源：中国青年报

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