华为智能协作领域总裁孙权发布业务战略。受访者供图

3月17日，华为举办智能协作新品发布会，发布了面向轻量办公和普惠教育的新品IdeaHub Board——华为协作平板系列。

华为智能协作领域总裁孙权表示，疫情给每个人带来的影响将是长久和深远的，企业面临更加复杂的工作协同场景和员工多元化的工作方式需求，需要更加积极地拥抱新的工作方式，加速数字化转型和智能化升级。

华为的业务战略是“端云协同，共建全场景智慧办公生态”，通过全系列的智能协作产品，联接华为云与鸿蒙生态，为用户提供丰富的产品和一站式解决方案。

本次发布的新产品华为协作平板，旨在让更多的会议室，享有智能化的工作方式，让更多的教室，享受到高效而且健康的互动教学体验。新产品融合了柔光护眼、华为变屏，智绘妙笔等一系列黑科技，集合海量专属大屏应用，端云协同，加速企业办公的智能升级。

华为协作平板新品在3月17日线上线下同步开售。与此同时，华为联合渠道伙伴在全国建立了35家智能协作体验中心，客户可以享受现场体验、咨询、购买一站式尊享服务。

(责编：孙红丽、吕骞)