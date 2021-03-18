伴随着全球信息产业的高速发展，Micro-LED凭借高解析度、低功耗、高亮度、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等特性，成为显示企业竞相争夺的技术高地，各产业链企业之间也不断加深合作。据成都辰显光电有限公司（下文简称“辰显光电”）近日公告，公司于2021年3月1日与三安光电全资子公司厦门三安半导体科技有限公司签订了《战略合作协议》，致力于在Micro-LED芯片开发、巨量转移、产线自动化等领域展开深入合作，扩大市场占有率。

据了解，辰显光电在Micro-LED显示技术领域居于国内领先地位，厦门三安在Micro-LED芯片制造方面有着丰富的经验和量产能力。为建立长期有效的商业合作关系，协议约定双方的战略合作为期三年，双方将在Micro-LED芯片开发、巨量转移、产线自动化等领域展开深入合作。双方将竭力发挥各自优势，扩大市场占有率，以期共同打造首款面向终端客户的Micro-LED量产产品。

辰显光电成立于2020年8月，总投资约12亿元人民币，建有中国大陆第一条从LTPS驱动背板、巨量转移及检测修复到模组全覆盖的Micro-LED中试线，并致力于成为Micro-LED新型显示量产解决方案供应商。

三安光电主要从事半导体材料的研发与应用，业务可分为LED、射频、电力电子、滤波器与光通讯五大板块。近年来，Micro-LED布局火热，作为新一代显示技术，布局Micro-LED就是布局未来。三安光电目前既是LED光电龙头，也是集成电路新贵，在Micro LED领域占据领先地位，市场竞争力十分强势。2018年，三星推出的“The Wall”显示屏，使用的就是三安光电生产的Micro-LED芯片。

业界普遍认为，Micro-LED可以胜任从大面积显示器如广告屏、电视等，到中小尺寸显示器如平板电脑、手机、手表，再到可穿戴如AR/VR等多个领域的应用场景，在未来显示路径竞争将占据有利地位。随着低功耗、低成本的应用，技术的更新迭代，新产品不断的推出， Micro-LED预计加速商用化。

与此同时，国外相关企业加速研发布局Micro-LED。据报道，Apple公司正在开发一种提高Micro-LED显示屏品质管控的方法，已于近期获得了相关专利。这项专利技术可以在Micro-LED芯片转移至显示面板之前对芯片质量进行检测，从而降低生产制程的损失和缺陷率，有助于提升显示屏的可靠性和质量。

三星在近日的新品发布会上宣布Micro LED模组化电视预计在3月底进入消费市场，包括99英寸与110英寸两种规格，而88英寸规格则会在今年秋季推出，未来还将计划打造76英寸规格款式。

与此前显示技术发展不同，在新一代Micro-LED显示领域里，中国传统LED产业具有强大技术底座，具有领跑Micro-LED的潜力，并有望率先实现产业化。全球约2/3的传统LED产业链资源在中国大陆，我国在Mini/Micro-LED领域具有较好的产业基础，龙头企业林立。LED芯片有三安光电、华灿光电、乾照光电，LED封装有木林森、国星光电、瑞丰光电。

(责编：孙红丽、吕骞)