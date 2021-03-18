近年来，电信网络诈骗案件高发，大量非法获取和转卖的手机卡、银行卡成为犯罪分子传递诈骗信息、攫取非法利益的“媒介”。对于非法买卖电话卡的违法犯罪行为，中国移动以“零容忍”的态度，持续推进源头治理，发挥技术资源优势，全力斩断黑产链条。

记者了解到，“断卡”行动启动后，中国移动第一时间组织各单位通过落实细化联动打击、严化业务管理、深化技术管控、强化宣传引导等4方面11大项32小项工作任务，多措并举纵深推进“断卡”工作。

聚焦综合治理，确保“断得稳”。针对“用户转卖手机卡用于电信诈骗”问题，中国移动在业内率先建立基于信用惩戒的全网管控机制，汇总涉诈失信人员身份信息，建立“用户不良信用库”，禁止涉诈失信人员办卡，全面实现“一省违规，全国受限”，推动治理工作由“事后关停”向“事前阻断”迈进。截至目前，4万涉诈人员信息已被纳入不良信用库，不良信用库日均查询量300余万次，日均限制开户量400余次，累计限制开户超11万次。

聚焦联动打击，确保“断得狠”。主动配合公安部门开展“总对总”涉案线索快速查询，协助公安机关快速打击、快速破案。“断卡”行动开展以来，提供异常开卡人员线索28万条，配合抓获犯罪嫌疑人2100余人，广东、陕西、四川等12省收到了本地公安的表扬信。同时，主动承担诈骗网址联动封堵工作，对潜在受害用户访问进行及时阻断保护，已累计封堵涉诈网址6万个，阻断潜在受害用户访问40亿人次，有效避免人民群众财产损失。

狠抓防范管控，确保“断得准”。充分利用大数据、AI等新技术、新手段，创新开展态势监测、拦截处置、预警提示等工作，切实加大对高危诈骗号码快速监测处置力度，实现反诈工作7*24小时监控预警、1小时内识别处置。同时，严格执行电话卡入网人证身份核验、动态人像比对、一证五号限制等用户实名制管理要求，通过在客户入网时向其名下手机号码发送短信通知等方式，避免出现不知情入网情况。

狠抓宣传防范，确保“断得早”。及时编印典型案例汇编，持续加大用户防诈骗宣传提醒和转售卡法律风险警示力度，做到前台营业及管理、政企客户经理、网格、社会渠道、通信网维护及管理等人员“五个100%覆盖”。此外，中国移动还充分利用各类新媒体平台和线下网点，提醒用户出售、出借电话卡的法律风险和危害，已下发“断卡”警示短信6亿条。

据悉，中国移动将坚持“以人民为中心”，进一步完善业务流程管控和人员教育宣贯，加大技术创新与跨行业合作，通过“技防+人防”双管齐下，“自查+督查”组合运转，深化涉诈电话卡防范治理，驰而不息推进“断卡”行动，切实保障广大人民群众合法权益。

(责编：孙红丽、吕骞)