人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

滴滴自动驾驶与广州花都区签署合作协议 推动自动驾驶研发应用

2021年03月18日14:37 | 来源：人民网
小字号

近日，滴滴自动驾驶公司与广州市花都区就汽车智能网联产业重点项目签署合作协议。

（签约仪式现场，从左至右依次为花都区副区长郑重民，花都区委副书记、区长邢翔，广州市政协副主席、花都区委书记黄伟林，滴滴出行CTO兼自动驾驶公司CEO张博，滴滴自动驾驶公司COO孟醒）

双方将在智能网联汽车领域开展深入合作。滴滴自动驾驶将着力推动自动驾驶技术研发、无人化测试、商业化运营在广州花都落地发展。公司也将借助滴滴在出行领域积累的技术及运营经验，促进当地汽车产业向智能化、共享化快速转型升级。滴滴自动驾驶将与汽车上下游产业伙伴携手，助力当地抓住全球智能汽车产业机遇，打造自动驾驶出行服务产业规模优势。

(责编：崔元苑、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
猪肉价格连续7周回落 同比下降20.9%
　　资料图。新华社发（徐培钦摄） 人民网北京3月18日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，今年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏量显著增加，猪肉市场价格明显回落。…
10家非法社会组织网站被关停
　　人民网北京3月17日电 （王仁宏）据民政部官网消息，民政部日前会同网信、电信主管部门，依法关停2021年第一批10家非法社会组织网站，清除了有关关联网页信息。 此次的关停操作为2021年第一批，涉及中国安全防范技术工程行业协会、中国文艺名人协会、建党伟业文艺奖组委会等10家已被取缔的非法社会组织。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部