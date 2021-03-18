近日，滴滴自动驾驶公司与广州市花都区就汽车智能网联产业重点项目签署合作协议。

（签约仪式现场，从左至右依次为花都区副区长郑重民，花都区委副书记、区长邢翔，广州市政协副主席、花都区委书记黄伟林，滴滴出行CTO兼自动驾驶公司CEO张博，滴滴自动驾驶公司COO孟醒）

双方将在智能网联汽车领域开展深入合作。滴滴自动驾驶将着力推动自动驾驶技术研发、无人化测试、商业化运营在广州花都落地发展。公司也将借助滴滴在出行领域积累的技术及运营经验，促进当地汽车产业向智能化、共享化快速转型升级。滴滴自动驾驶将与汽车上下游产业伙伴携手，助力当地抓住全球智能汽车产业机遇，打造自动驾驶出行服务产业规模优势。

(责编：崔元苑、吕骞)