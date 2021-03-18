原标题：助力乡村振兴，运鸿集团在路上

长江侧畔，大别山麓，有一个人的名字温暖了无数武穴农民。这个人甘当“傻子”投身乡村振兴，兴办产业致富一方百姓，不计成本改造抛荒稻田，满腔大爱建设美丽乡村，慷慨解囊救助贫困农户，他就是运鸿集团董事局主席李玉保。

兴建绿色产业致富一方百姓

大别山区昔日缺少支柱产业，当地农民致富门路少，外出打工多。自2015年至今，运鸿集团共投资10亿元，在武穴市投资建设自主研发的智慧大棚90多座，这些大棚完全实现自动化控制，无论是空气温湿度，还是自动灌溉、光照等，都能实现自动检测、感知、调整。通过智慧大棚实施“棚上光伏发电，棚下高效种植”，发展绿色产业，让当地农民不必背井离乡外出打工，在家口就能挣钱致富。

李玉保不忍心看着农民受穷，在武穴不断追加投资，让企业致富更多的农民。建设运鸿大健康产业园、运鸿肽家园生态科技园，以农副产品深加工为主，从种植的苦瓜、黄瓜、西红柿里面提取出原料，制成“苦瓜胜肽”、“肽家园”系列产品;建设果蔬贮运保鲜冷库及初加工生产线，果蔬皮渣籽综合利用深加工生产线，生物发酵与液态产品灌装生产线等。运鸿集团肽系列产品畅销市场，而对苦瓜、黄瓜、柠檬等加工产品的原料需求持续稳定增长。智慧大棚实现常年种植，可有效解决其原料需求，也为当地农民提供了稳定的就业机会。运鸿集团不仅将智慧大棚的种植权交给农民，还指派专家进行指导监管，确保种植的有机果蔬是品质优良，并承诺对种植户的果蔬实行高于市场价的“兜底”回购。

韩湾村头，马口湖畔，2000亩果蔬基地上已经建起一座座智慧大棚，123人贫困农民在这里种瓜、采摘、洗菜，在家门口就可以打工挣钱。从2016年6月开始，昔日挣钱无门路的王应国把自家的两亩地流转给运鸿集团，自己也在运鸿集团的蔬菜大棚和科技园里上班，他和老伴除了每月共5000元的收入，年底还可以得到2000元额外土地流转分红。李成银和老伴都已年过花甲，过去外出在建筑工地上卖苦力，现在，他不必走出村头，就在大棚里种菜，老伴做保洁工，两老年收入就可达到6万元。武穴市下桂村秀其农副产品产销专业合作社负责人梅秀其具有丰富的种菜经验，建有700多亩蔬菜大棚，运鸿集团与他签订订单生产合作协议，运鸿集团先支付一笔定金，还提供优质苦瓜品种，以高于市场价格15%的价格收购，他为运鸿集团生产产品“苦瓜肽”提供原料，一年纯收入相当可观。

改造抛荒农田提升传统农业

运鸿大健康产业园建在田镇钱炉村，李玉保看到钱炉村塘湖畈几百亩农田多年抛荒，感到心痛惋惜，就积极与农户沟通，集团流转过来，以每亩年流转租金700元，一次性付给农户5年流转费。塘湖畈大部分农田荒了20多年，田里积累了厚厚的淤泥，长满了2米多高水蜡烛。开始，李玉保采用泥船翻耕，泥船陷进了农田，人更更是无法作业。只好从武汉调来水上挖机，经历两个多月施工，彻地改变了杂草丛生的农田，种上优质水稻。李玉保听后却说，他甘愿当投资农业的傻子，只要让农民能富起来就行。运鸿集团在武穴大力开展土地流转，签订土地流转合同5万多亩，闲置的土地资源得到有效利用，让昔日抛荒的农田变成了高产稳产良田。

韩垸村靠西马口湖周边有1600多亩农田，因地势低洼，大部分农田荒芜多年，运鸿集团将这片农田流转过来，建起了大棚，棚上光伏发电，棚内种植苦瓜、黄瓜等蔬菜。运鸿在花桥镇郭德元村集中流转4000亩田，建立高档优质稻生产基地。陈云付是这个村的种粮大户，他原来种植的1700亩稻田将流转给运鸿集团，而运鸿集团提供优质稻种、农业机械和负责收购稻谷，仍然委托他耕种、管理他原有的稻田，但因稻种的改善、收购价的提高，每亩将增收200元，陈运付一年将增加34万元收入。

运鸿集团妙手回春，使传统农业提档升级，产生更大的经济效益。武穴佛手山药是全国农产品地理标志品牌，种植历史悠久，具有很高的养生保健价值与人文审美意蕴，余川镇生产的佛手山药品质为佳。2020年12月，运鸿集团与余川镇政府签订战略合作协议，三年投资10亿元建设佛手山药小镇，集中流转5000亩山药种植基地，由运鸿集团统一实行技术指导、统一种子供应、统一高效种植模式、统一保护价收购、统一加工销售“五统一”，大幅让利农民，促进农民增收;同时建设山药文化园和旅游景点，培育旅游业等农民增收新业态。

乡村振兴项目辐射面积广，对农村的造血功能强，社会效益明显。韩湾村头，马口湖畔，运鸿集团3000亩田园综合体让人耳目一新，田镇办事处原有1300亩农田长期荒芜，今年全部流转给运鸿，运鸿将改造成优质水稻基地，闲置的土地资源将得到有效利用，运鸿一次性付给5年的土地租金，给原有农户增加了一笔可观的收入。

倾注深情大爱建设美丽乡村

“为什么我的眼里常含泪水，因为我对这片土地爱得深沉”。李玉保怀着对土地、对农民炽热的爱，投身美丽乡村建设。

李玉保看见建有智慧大棚的韩垸村进垸公路太窄，又没有路灯，担心村民走夜路不安全，他却花费数百万元资金，将韩垸村进垸公路扩宽硬化，使原先2.5米路面改成5.5米宽，还安装太阳路灯30盏，实现了村庒路面硬化、亮化、美化。去年还投入730万元，帮助田家镇江北一级公路安装太阳能路灯1250盞，点亮了黑夜，也大大减少了交通事故。

运鸿集团投资近3千万元建设钱炉村凉棚湖田园综合体。今年阳春三月，在钱炉村田园综合体建设工地上，打桩机机声隆隆，正在为建造观光玻璃栈道打桩。钱炉村田园综合体集观光农业与休闲农业于一体，园区道路水泥硬化完成了大部分工程量，50亩月季园已经密植月季，依托凉棚湖，正在建设占地50亩水面的垂钓中心和50亩观赏荷塘，湖畔建设50亩种植火龙果、草莓、西红柿在内的高效采摘园。5、6月，就将呈现接天莲叶无穷碧、月季花开朵朵红的美景，附近的村民和远道而来的市民将可来这里或垂钓休闲，或荷塘漫步，或采摘新果。

如今的武穴市铸钱炉、韩垸村，晚上太阳能路灯灯光绽放，村妇女随熟悉的广场舞音乐旋律，翩翩起舞，村民将幸福和满足尽情绽放，全面实现了农业强、农村美、农民富。(文建华 夏鸿彬)

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