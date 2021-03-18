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实现科幻与科技热点紧密结合：科幻网改版重装上线

2021年03月18日14:51 | 来源：中国新闻网
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原标题：实现科幻与科技热点紧密结合：科幻网改版重装上线

记者17日从中国科技新闻学会获悉，日前，由中国科协主管，中国科技新闻学会主办的《科幻画报》官方网站和全媒体平台——科幻网改版重装上线。

据介绍，科幻网按照《科幻画报》以科普知识、科幻作品、科学教育等为内容，以倡导创新、实用、益智为方向，以展示科技、科幻、科普魅力为目标的相关规则，力争将搭建的平台，建设成为体现科技创新硬实力与文化软实力、提升国家科技创新发展能力与新时代文化影响力的重要载体。

此次科幻网改版重装上线，在继承了原《科幻画报》官网内容的基础上，力求以用户为中心，强化资源整合。涵盖了新闻、资讯、资源、作品、人物、活动等12大板块内容，实现科幻与科技热点、科普与民生生活的紧密结合，科普科幻专家、科技教育从业人员与读者的互动升级。并充分发挥移动互联网传播平台优势，将科幻网打造成为具有权威性、知识性、趣味性与服务性，有较强社会影响力的科普科幻教育传播平台，助力我国创新型国家建设，弘扬科学理性精神，促进广大读者特别是青少年文化素质的提高。

据了解，《科幻画报》2003年8月29日正式出版，主要读者为各类科技科普科幻爱好者、广大青少年及学生、关注中国科普科幻的网友和科技教育人群(包括动漫电竞、科幻文学、科幻电影、科普教育、VR/AR、5G/3D、机器人、人工智能、信息技术、航天天文、量子科技、文创产品等领域的相关人群)。（记者 余湛奕）

(责编：赵竹青、吕骞)

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