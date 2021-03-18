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中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会（执行）副会长

贺登才：从融合有效需求等五方面建设现代物流体系

2021年03月18日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者余璐）“现代物流体系应该由需求基础、供给主体、设施设备、信息系统和政策环境五大要素构成。”中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会（执行）副会长贺登才在接受人民网采访时表示，随着国家层面全面部署和系统安排，现代物流体系将为构建新发展格局发挥更大作用。

现代物流体系建设在新阶段有了新方向

近日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《规划纲要》）发布。

贺登才表示，《规划纲要》充分体现了应对新阶段新挑战的系统思维和整体谋划，其中将现代物流体系建设列入支撑构建新发展格局的重要领域，为现代物流在新阶段的新发展指明了方向。

贺登才介绍说，我国现代物流与改革开放进程同步发展。特别是党的十八大以来，国家高度重视现代物流，在国家高度和发展全局上做出了部署。从《物流业发展中长期规划》的颁布，到十九大报告提出的加强“物流等基础设施网络建设”，再到十九届五中全会明确了“构建现代物流体系”的目标任务，我国现代物流实现了历史性变革，取得了举世瞩目的成就，为增强综合国力和增进民生福祉，全面建成小康社会做出了重要贡献。特别是在极不平凡的2020年统筹疫情防控和经济社会发展工作中，现代物流的地位和作用得到充分体现。

现代物流高质量发展面临新课题

当今世界正经历百年未有之大变局，在新的发展阶段，我国发展环境面临深刻复杂变化。中国经济要想实现高质量发展，需要应对许多风险和挑战。

“经过四十多年的快速发展，物流行业取得了耀人的成绩，但也面临大而不强、粗而不精、融而不合等不平衡、不充分、不完善的问题。”贺登才说，如何精准把握新发展阶段、认真贯彻新发展理念、支撑构建新发展格局，是摆在现代物流高质量发展面前的新课题。

《规划纲要》对现代物流发展提出了哪些新要求？贺登才谈到，在物流基础设施建设方面，要求“建设现代物流体系”；在交通强国建设工程中，专门列入“推进120个左右国家物流枢纽建设”；在物流降本增效方面，要求“规范和降低港口航运、公路铁路运输等物流收费，全面清理规范涉企收费”；在民生物流方面，提出“推动就业社保、养老托育、扶残助残、医疗卫生、家政服务、物流商超、治安执法、纠纷调处、心理援助等便民服务场景有机集成和精准对接”；在农业和农村物流方面，要求“加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建设”；在城市物流方面，提出“因地制宜建设先进制造业基地、商贸物流中心和区域专业服务中心”；在智慧物流方面，要求“构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范”；在绿色物流方面，提出“推动城市公交和物流配送车辆电动化”......

“《规划纲要》通篇有21处直接提到‘物流’，全方位、多角度系统全面勾画了现代物流体系建设蓝图。”贺登才说。

贯彻新发展理念 步入现代物流发展新阶段

《规划纲要》对现代物流发展释放出一系列积极信号。在贺登才看来，其核心要义，在于建设现代物流体系。

他说，现代物流体系应由需求基础、供给主体、设施设备、信息系统和政策环境五大要素构成。现代物流在新发展阶段，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大新发展理念，需要重视的五个方面重点工作。

一是，融合有效需求。要通过精准预测，引导产业链供应链集约高效。要积极推进制造业与物流业深度融合，提供全产业链的一体化服务，构建农业农村物流体系，健全完善商贸便民物流体系，整合进出口物流需求，提高“国货国运”比重，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，提升供给体系的韧性和对国内需求的适配性。

二是，提升供给主体。目前，传统的粗放运营模式尚未根本改变，需要深化供给侧结构性改革，营造开放共享、公平竞争的市场环境，包容审慎、鼓励创新的政策环境。要培育和壮大具有国际竞争力的现代物流企业，扶持引导符合市场需要的中小物流企业。不断提高服务能力和水平，以满足日益增长的市场化、社会化物流需求。

三是，补齐设施短板。要形成“通道+枢纽+网络”运行体系；进行示范物流园区、国家骨干冷链物流基地等新建和存量物流基础设施的提升改造；建设高铁枢纽路侧和航空物流枢纽空侧物流转运中心；打造无盲点、全覆盖的三级物流配送网络；嵌入绿色物流因素，为碳达峰、碳中和做出贡献。

四是，推进数智升级。加强传统物流企业数字化转型、智能化升级、网络化发展。构建基于5G的应用场景和产业生态，大力发展产业互联网，打通产业互联网与消费互联网的连接，为提高全社会物流效率、降低综合物流成本提供有力支撑。

五是，优化政策环境。要打通“天、地、链、路”等关键“堵点”。长期政策应做好“体制、机制、税制和法治”四篇大文章。要深化体制改革，打破行业、地区、部门分割封锁，推进要素资源市场化，建立全国统一的物流大市场。以深化改革开放为根本动力，以增进民生福祉为根本目的，积极推进现代物流体系建设。 

(责编：崔元苑、高雷)

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