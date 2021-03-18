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市场监管总局：“十三五”时期查处各类市场垄断案件179件 罚没27.6亿元

2021年03月18日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，“十三五”时期，市场监管部门以保护市场公平竞争和维护消费者利益为主线，查处各类市场垄断案件179件、罚没金额27.6亿元，查处建筑、交通等领域滥用行政权力排除、限制竞争案件269件，审结经营者集中案件2147件。

针对群众反映强烈的原料药垄断问题，市场监管总局频出重拳。自2018年开始，依法对三家冰醋酸原料药企达成垄断协议行为处罚1283万元，对3家葡萄糖酸钙原料药经销企业滥用市场支配地位行为处罚3.255亿元，对扬子江药业、先声药业等实施垄断行为立案调查，指导地方查办12个品种原料药垄断案件。

市场监管总局坚决贯彻党中央关于“强化反垄断和防止资本无序扩张”的战略部署，加强平台经济领域反垄断执法。依法查处阿里巴巴收购银泰商业股权等3起平台企业未依法申报经营者集中案件，对阿里巴巴集团实施“二选一”行为涉嫌垄断案立案调查，切实加强线上经济和规范社区团购秩序行政指导，促进平台经济规范有序创新健康发展。

此外，市场监管部门对公用事业、建材、机动车检测等民生领域的反垄断执法多点出击。公布利乐滥用市场支配地位案、广东省茂名市19家混凝土企业垄断协议案、上汽通用垄断协议案、美敦力垄断协议案等一批重大典型案件，附条件批准农化、半导体、汽车等行业经营者集中案件22件，让竞争更公平、消费更放心。

(责编：李楠桦、高雷)

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