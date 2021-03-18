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摩机平台落户广东中山 助推地方经济发展转型升级

2021年03月18日15:23 | 来源：新华网
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原标题：摩机发力重塑通讯数码零售业

3月16日上午，2021年中山东区街道重点招商引资项目摩机（广东）网络科技有限公司（以下简称“摩机平台”）正式落地。

作为迪信通集团的下属子公司，摩机平台的定位是服务全国通讯数码零售行业。摩机平台打通全国几十万家手机数码实体门店和几千家手机数码电商商户的商品库存与信息系统，在实现所有门店和商户之间库存共享的同时，也将几十万家实体门店变成了几千家电商商户的前置仓，实现了行业内需方与供方的最佳匹配，帮助需方在极短时间找到距离最近/价格最低的商品，帮助供方获得覆盖全国的线上线下全渠道销售通路。

据介绍，摩机要解决的问题在电商领域也叫同城零售或微距电商，是电商发展新趋势。

截至目前，摩机平台已引进线下商户3000余家，覆盖实体门店10000余家，引进电商商户300余家，已实现月销售额超5亿，月手机销量超20万台，每月环比增幅巨大。

据悉，中山东区街道通过招商引入摩机平台，未来将大大提升中山通讯产业贸易产值，为中山经济发展提供更大支撑。

据摩机平台项目负责人介绍，该项目计划在2021年完成200亿的交易额。同时将带动通讯数码产业上下游企业向中山聚集，投资建厂等，间接贡献产值也将达千亿级。摩机平台还将在中山创造大量的税收和新的工作岗位，增加中山的劳动人口就业和消费，并将陆续引进一批数字经济的高素质人才，优化中山人才结构。摩机也将示范带动和帮助中山更多传统企业转型升级，助力中山市十四五规划目标的实现。(田建忠、李倩)

(责编：初梓瑞、孙红丽)

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