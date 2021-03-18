3月17日，中国太保与瑞再集团举办ESG专题峰会。本次峰会以视频方式连线上海、广州、苏黎世、新加坡四地，中国太保集团董事长孔庆伟、总裁傅帆、瑞再集团董事长康浩志、首席执行官缪汶乐等出席峰会。据悉，双方就特定专题开展高层次的交流尚属首次。

作为再保集团，瑞再在ESG领域的优秀理念和实践一直以来为人瞩目，借助此次峰会，瑞再与太保深入分享了相关经验。

孔庆伟表示：“此次峰会是一次学习和交流的会议，瑞再分享的宝贵经验对我们确定ESG战略规划和后续推动实践具有借鉴价值。”

据中国太保相关负责人介绍，2020年6月，中国太保成功发行全球存托凭证（GDR）并登陆伦交所。实现三地上市后，公司积极融入国际资本市场。同时，通过本次发行，公司成功引入具有成熟实践经验的ESG先行者瑞再，进一步加快了太保在这一领域布局的脚步。中国太保对ESG发展理念的重视，也充分体现了新一届董事会积极拥抱境内外资本市场新趋势，对公司未来发展的新思考和新行动。

(责编：崔元苑、吕骞)