人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国太保：发力ESG，做保险行业的长期主义者

2021年03月18日15:49 | 来源：人民网
小字号

3月17日，中国太保与瑞再集团举办ESG专题峰会。本次峰会以视频方式连线上海、广州、苏黎世、新加坡四地，中国太保集团董事长孔庆伟、总裁傅帆、瑞再集团董事长康浩志、首席执行官缪汶乐等出席峰会。据悉，双方就特定专题开展高层次的交流尚属首次。

作为再保集团，瑞再在ESG领域的优秀理念和实践一直以来为人瞩目，借助此次峰会，瑞再与太保深入分享了相关经验。

孔庆伟表示：“此次峰会是一次学习和交流的会议，瑞再分享的宝贵经验对我们确定ESG战略规划和后续推动实践具有借鉴价值。”

据中国太保相关负责人介绍，2020年6月，中国太保成功发行全球存托凭证（GDR）并登陆伦交所。实现三地上市后，公司积极融入国际资本市场。同时，通过本次发行，公司成功引入具有成熟实践经验的ESG先行者瑞再，进一步加快了太保在这一领域布局的脚步。中国太保对ESG发展理念的重视，也充分体现了新一届董事会积极拥抱境内外资本市场新趋势，对公司未来发展的新思考和新行动。

(责编：崔元苑、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：“十三五”时期查处各类市场垄断案件179件 罚没27.6亿元
　　人民网北京3月18日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，“十三五”时期，市场监管部门以保护市场公平竞争和维护消费者利益为主线，查处各类市场垄断案件179件、罚没金额27.6亿元，查处建筑、交通等领域滥用行政权力排除、限制竞争案件269件，审结经营者集中案件2147件。 针对群众反映强烈的原料药垄断问题，市场监管总局频出重拳。…
贺登才：从融合有效需求等五方面建设现代物流体系
　　人民网北京3月18日电 （记者余璐）“现代物流体系应该由需求基础、供给主体、设施设备、信息系统和政策环境五大要素构成。”中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会（执行）副会长贺登才在接受人民网采访时表示，随着国家层面全面部署和系统安排，现代物流体系将为构建新发展格局发挥更大作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部