核心阅读：

·1-2月，我国企业承接服务外包合同额1715.7亿元人民币，同比增长72.3%，比2019年同期增长24.2%。

·1-2月，我国承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额119.9亿元，同比增长85.2%。

·截至2021年2月，我国服务外包累计吸纳从业人员达1297.8万人，其中大学以上学历占63.5%。

人民网北京3月18日电 （赵竹青）据商务部网站消息，在18日召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍了2021年1-2月我国服务外包发展情况。1-2月，我国企业承接服务外包合同额1715.7亿元人民币（币种下同），执行额1144.5亿元，同比分别增长72.3%和70.6%，比2019年同期分别增长24.2%和31.8%。

其中，承接离岸服务外包合同额875.7亿元，执行额630.7亿元，同比分别增长43.4%和56.6%，比2019年同期分别增长2%和23.9%。（以美元计算，1-2月承接服务外包合同额252亿美元，执行额167.8亿美元，同比分别增长66.7%和70.4%，其中承接离岸服务外包合同额129.9亿美元，执行额92.4亿美元，同比分别增长39.5%和56.8%）。

从结构看，1-2月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为348.6亿元、98.6亿元和183.5亿元，同比分别增长90.7%、21.9%和31.9%。

从市场看，1-2月，我国企业承接美国、中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为144.2亿元、125.9亿元和77.5亿元，同比分别增长44.7%、40.2%和38.6%，合计占我离岸服务外包执行额55.1%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额119.9亿元，同比增长85.2%。

从地区看，1-2月，长三角区域承接离岸服务外包执行额292.7亿元，同比增长45.4%，占全国46.4%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额569.8亿元，同比增长60.2%，占全国90.4%。

从企业看，1-2月，民营企业承接离岸服务外包执行额124.2亿元，同比增长39.4%。外商投资企业承接离岸服务外包执行额289.7亿元，同比增长127.7%，占全国的45.9%。

从就业看，截至2021年2月，我国服务外包累计吸纳从业人员达1297.8万人，其中大学以上学历824.2万人，占63.5%。1-2月，服务外包新增从业人员6.9万人，其中大学以上学历4.9万人，占71.8%。

(责编：赵竹青、高雷)