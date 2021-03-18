人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

商务部：1-2月中国企业承接服务外包合同额同比增长72.3%

2021年03月18日16:08 | 来源：人民网
小字号

核心阅读：

·1-2月，我国企业承接服务外包合同额1715.7亿元人民币，同比增长72.3%，比2019年同期增长24.2%。

·1-2月，我国承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额119.9亿元，同比增长85.2%。

·截至2021年2月，我国服务外包累计吸纳从业人员达1297.8万人，其中大学以上学历占63.5%。

人民网北京3月18日电 （赵竹青）据商务部网站消息，在18日召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍了2021年1-2月我国服务外包发展情况。1-2月，我国企业承接服务外包合同额1715.7亿元人民币（币种下同），执行额1144.5亿元，同比分别增长72.3%和70.6%，比2019年同期分别增长24.2%和31.8%。

其中，承接离岸服务外包合同额875.7亿元，执行额630.7亿元，同比分别增长43.4%和56.6%，比2019年同期分别增长2%和23.9%。（以美元计算，1-2月承接服务外包合同额252亿美元，执行额167.8亿美元，同比分别增长66.7%和70.4%，其中承接离岸服务外包合同额129.9亿美元，执行额92.4亿美元，同比分别增长39.5%和56.8%）。

从结构看，1-2月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为348.6亿元、98.6亿元和183.5亿元，同比分别增长90.7%、21.9%和31.9%。

从市场看，1-2月，我国企业承接美国、中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为144.2亿元、125.9亿元和77.5亿元，同比分别增长44.7%、40.2%和38.6%，合计占我离岸服务外包执行额55.1%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额119.9亿元，同比增长85.2%。

从地区看，1-2月，长三角区域承接离岸服务外包执行额292.7亿元，同比增长45.4%，占全国46.4%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额569.8亿元，同比增长60.2%，占全国90.4%。

从企业看，1-2月，民营企业承接离岸服务外包执行额124.2亿元，同比增长39.4%。外商投资企业承接离岸服务外包执行额289.7亿元，同比增长127.7%，占全国的45.9%。

从就业看，截至2021年2月，我国服务外包累计吸纳从业人员达1297.8万人，其中大学以上学历824.2万人，占63.5%。1-2月，服务外包新增从业人员6.9万人，其中大学以上学历4.9万人，占71.8%。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：1-2月中国企业承接服务外包合同额同比增长72.3%
　　核心阅读： ·1-2月，我国企业承接服务外包合同额1715.7亿元人民币，同比增长72.3%，比2019年同期增长24.2%。 ·1-2月，我国承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额119.9亿元，同比增长85.2%。…
市场监管总局：“十三五”时期查处各类市场垄断案件179件 罚没27.6亿元
　　人民网北京3月18日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，“十三五”时期，市场监管部门以保护市场公平竞争和维护消费者利益为主线，查处各类市场垄断案件179件、罚没金额27.6亿元，查处建筑、交通等领域滥用行政权力排除、限制竞争案件269件，审结经营者集中案件2147件。 针对群众反映强烈的原料药垄断问题，市场监管总局频出重拳。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部