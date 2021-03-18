人民网北京3月18日电 （赵竹青）据商务部网站消息，在18日召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰在介绍2021年1-2月我国对外投资合作情况时表示，我国对“一带一路”沿线国家投资持续增长，承包工程稳步推进。其中非金融类直接投资30.5亿美元，同比增长12.1%。

高峰介绍，2021年1-2月，我国对外非金融类直接投资993.8亿元人民币(折合153.6亿美元)，同比下降7.9%。对外承包工程完成营业额1180.1亿元人民币（折合182.4亿美元），同比增长9.3%；新签合同额1981.7亿元人民币（折合306.3亿美元)，同比下降7.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员4.6万人，2月末在外各类劳务人员59.3万人。主要呈现以下特点：

一是对“一带一路”沿线国家投资持续增长，承包工程稳步推进。1-2月，我对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资30.5亿美元，同比增长12.1%，占同期总额的19.9%，较上年提升2.4个百分点。在沿线国家完成营业额104.9亿美元，同比增长14.8%，占同期总额的57.5%。

二是部分领域投资增幅较大，地方企业对外投资保持增长。1-2月，流向制造业的对外投资25.9亿美元，同比增长48%；流向信息传输业的对外投资11.5亿美元，同比增长36.9%。地方企业对外非金融类直接投资118.6亿美元，同比增长3.2%，占同期对外直接投资总额的77.2%。

三是对外承包工程集中于基础设施领域，转型升级步伐加快。1-2月，我企业承揽的境外基础设施类工程新签合同额超过250亿美元，完成营业额超过150亿美元，分别占总额的82.6%和82.7%。从新签项目承揽方式看，以EPC总承包模式和项目融资方式承揽的项目合同额分别为213.1亿美元和21.6亿美元，同比增长20%以上。

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