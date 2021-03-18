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财政部：1-2月一般公共预算收入41805亿元 同比增长18.7％

2021年03月18日16:50 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者王震）财政部18日公布2021年1-2月财政收支情况。数据显示，1-2月累计，全国一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%；全国一般公共预算支出35733亿元，同比增长10.5%。

一、全国一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况。

1-2月累计，全国一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%。其中，中央一般公共预算收入20458亿元，同比增长18.7%；地方一般公共预算本级收入21347亿元，同比增长18.7%。全国税收收入37064亿元，同比增长18.9%；非税收入4741亿元，同比增长16.8%。

主要税收收入项目情况如下：

1.国内增值税13995亿元，同比增长19.9%。

2.国内消费税3684亿元，同比增长10.1%。

3.企业所得税8658亿元，同比增长13.2%。

4.个人所得税2753亿元，同比增长3.1%。

5.进口货物增值税、消费税2802亿元，同比增长26.9%。关税482亿元，同比增长23.2%。

6.出口退税2273亿元，同比增长16.5%。

7.城市维护建设税1166亿元，同比增长26.5%。

8.车辆购置税690亿元，同比增长52.9%。

9.印花税1004亿元，同比增长65.5%。其中，证券交易印花税665亿元，同比增长90.5%。

10.资源税378亿元，同比增长18.9%。

11.土地和房地产相关税收中，契税1228亿元，同比增长79.6%；土地增值税1374亿元，同比增长40.2%；房产税450亿元，同比下降14%；耕地占用税122亿元，同比增长2.6%；城镇土地使用税283亿元，同比下降19.6%。

12.环境保护税53亿元，同比下降0.4%。

13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计216亿元，同比增长21.5%。

（二）一般公共预算支出情况。

1-2月累计，全国一般公共预算支出35733亿元，同比增长10.5%。其中，中央一般公共预算本级支出3832亿元，同比下降10.2%；地方一般公共预算支出31901亿元，同比增长13.6%。

主要支出科目情况如下：

1.教育支出5749亿元，同比增长16.2%。

2.科学技术支出769亿元，同比增长27.6%。

3.文化旅游体育与传媒支出450亿元，同比增长20.5%。

4.社会保障和就业支出6784亿元，同比增长10.5%。

5.卫生健康支出3074亿元，同比增长13.2%。

6.节能环保支出705亿元，同比增长2.3%。

7.城乡社区支出2832亿元，同比增长13%。

8.农林水支出2284亿元，同比增长2.8%。

9.交通运输支出1581亿元，同比下降7.1%。

10.债务付息支出1125亿元，同比增长17.7%。

二、全国政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况。

1-2月累计，全国政府性基金预算收入12585亿元，同比增长63.7%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入584亿元，同比增长16.4%；地方政府性基金预算本级收入12001亿元，同比增长67%，其中,国有土地使用权出让收入11236亿元，同比增长67.1%。

（二）政府性基金预算支出情况。

1-2月累计，全国政府性基金预算支出10977亿元，同比下降14.8%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出46亿元，同比下降56.2%；地方政府性基金预算相关支出10931亿元，同比下降14.4%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出10139亿元，同比增长25.9%。

(责编：王震、高雷)

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